Roberto de Carvalho usa inteligência artificial para expandir capa de álbum

Na capa original, o casal aparece em um cenário aquático. (foto: Divulgação)

O músico e compositor Roberto de Carvalho compartilhou nesta sexta-feira (26/5), em seu Instagram, uma imagem que mostra o futuro revelando o passado. A foto em questão é a capa do álbum 'Rita Lee Roberto de Carvalho', lançado em 1982, e foi feita por Miro.





Na imagem original, o casal icônico do pop nacional aparece mergulhado em um cenário aquático, que foi ampliado na versão compartilhada por Roberto em sua rede social, incluindo sucessos como 'Flagra' e 'Só de você'.





A nova perspectiva da imagem foi alcançada através do uso de um aplicativo de inteligência artificial, que permitiu a expansão do fundo aquático e, como o próprio artista observou, desvendou uma perspectiva antes inexistente. A tecnologia utilizada demonstra o potencial de novas ferramentas digitais para explorar e reinventar elementos do passado. Confira: