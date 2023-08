683

Eslovênia Marques realizou técnica conhecida como Lipoaspiração UGraft, que retira gordura localizada de um local para transferi-la para o tecido muscular Reprodução

Desde sua participação no BBB 22, a influenciadora Eslovênia Marques apostou na realização de procedimentos estéticos para mudar o visual, como a harmonização facial e, mais recentemente, a lipoaspiração UGraft, uma técnica inovadora que consegue até mesmo melhorar a definição muscular do abdômen, conforme explica o cirurgião plástico Daniel Botelho, presidente da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS). "A transferência de gordura guiada por ultrassom (UGraft) é feita em conjunto com a lipoaspiração. Em suma, é um procedimento para retirada de gordura localizada de um local e a sua transferência para o tecido muscular. Com isso, há uma hipertrofia (aumento) natural desse músculo, redesenhando o abdômen para um porte mais atlético", detalha o médico.





A lipoaspiração é um procedimento realizado através de um instrumento chamado de cânula, que é ligada a um aparelho de sucção para que ocorra a aspiração da gordura. "A técnica UGraft complementa e aperfeiçoa a lipo de alta definição. Até mesmo os pacientes que não têm uma musculatura muito desenvolvida, agora, conseguem um resultado estético mais natural", explica o cirurgião plástico Tácito Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em técnicas corporais avançadas pela Instituição Body Countouring Academy & Faculdade de Medicina de Santos.Segundo Daniel Botelho, a novidade deve ser feita em ambiente hospitalar. Durante o procedimento, no centro cirúrgico, um aparelho de ultrassom é usado para identificar o grupo muscular (normalmente no reto abdominal) que se quer realçar. "Após a lipoaspiração, é realizado o enxerto de gordura, que é rica em células-tronco, de forma que conseguimos uma hipertrofia daquela região, transformando a gordura em músculo", diz o presidente da associação.A Brazilian Association of Plastic Surgeons destaca que o procedimento também pode ser feito nos músculos deltoides (ombro), peitorais, bíceps e tríceps, reforçando que as técnicas de transferência de gordura (lipoenxertia) são seguras. "As transferências de gordura autóloga, ou seja, do próprio paciente, não têm risco de rejeição e oferecem um preenchimento totalmente natural e que realmente dura. Com a técnica, áreas musculares antes inacessíveis agora podem melhorar a definição criada pelo volume desses músculos", explica Daniel.Após a cirurgia, o paciente volta para a casa na manhã seguinte, no geral. Para evitar complicações e riscos à saúde, os médicos orientam que é fundamental se certificar de que o procedimento será realizado por um profissional especializado, que deve possuir habilitação em cirurgia plástica e credenciais para execução segura do procedimento. "Vale a pena analisar as especialidades do médico e se ele tem a prática com as técnicas corporais. Também é importante procurar por outras pessoas que já tenham passado por procedimentos com o seu médico e verificar qual foi a experiência delas", recomenda Tácito Ferreira.Durante o pós-operatório, o paciente pode apresentar dor leve, inchaço e hematoma nas áreas tratadas, sendo que o tempo de recuperação é de 15 dias para trabalho e 20 dias para atividades leves. "Tente se alimentar bem, com alimentos saudáveis. Evite também a exposição solar da região por 90 dias. As recomendações da realização de drenagens linfáticas e ultrassons, para reduzir o inchaço, também são interessantes", aponta Tácito Ferreira.