Países buscam regulamentar 'filtros de beleza' nas redes sociais

Aumento do uso de filtro nas redes sociais causam problemas à saúde mental (foto: Freepik)

O mercado de filtros está em constante crescimento, bem como os aplicativos estão cada vez mais avançados. Hoje, é possível realizar alterações de uma maneira tão sofisticada e abrangente na própria imagem que, ao serem processadas por eles, são quase que imperceptíveis.









Segundo o biomédico, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em Medicina Estética, Thiago Martins, que possui vasta experiência profissional e lida diariamente com pacientes que buscam melhorar a autoestima e, muitas vezes, trazem consigo críticas irreais em relação à sua aparência, os filtros de beleza podem causar impactos significativos na vida das mulheres.





"Essas ferramentas digitais, muitas vezes, distorcem a realidade, criando uma imagem idealizada inalcançável, tanto do corpo quanto do rosto, levando pessoas a uma constante comparação com esses padrões inatingíveis, resultando em baixa autoestima, ansiedade, transtornos alimentares ou dismorfismo corporal".

Com relação à solução para evitar esses problemas, o especialista destaca a importância da conscientização e educação sobre os efeitos negativos dos filtros de beleza: "É fundamental que as pessoas compreendam que essas imagens alteradas não representam a realidade. Devemos promover a valorização da diversidade e da beleza natural, reforçando a importância da autoaceitação e do amor-próprio".





LEIA MAIS: Cleanfluencers ensinam a limpar sujeira nas redes sociais Quanto ao estabelecimento de limites para buscar melhorias na aparência, Thiago Martins enfatiza uma abordagem equilibrada e saudável: "É normal desejar sentir-se bem consigo mesma e buscar aprimoramentos estéticos . No entanto, é crucial estabelecer limites e ter expectativas realistas. A busca pela perfeição absoluta é frustrante e prejudicial. Mesmo sem perceber, o paciente vai querer sempre mais e nunca ficará satisfeito".





Para aqueles que fazem uso excessivo dos filtros de beleza nas redes sociais, o especialista aconselha a estar atento aos sinais de dependência e desagrado constante com a própria imagem.