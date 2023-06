Lygia Fazio, modelo e jornalista, morre após complicações por AVC

Lygia Fazio, modelo e jornalista, faleceu nesta quinta-feira (1º), aos 40 anos, aproximadamente um mês após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Conforme relatado por amigas próximas, Lygia realizou procedimentos estéticos com silicone industrial e PMMA cerca de três anos atrás, o que lhe trouxe complicações de saúde. Ela tentou remover as substâncias de seu corpo desde então.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe o uso de silicone industrial em procedimentos estéticos no Brasil, considerando sua aplicação no corpo humano como crime. Já o PMMA (polimetilmetacrilato) é um componente plástico permitido apenas em duas situações: correção de pequenas irregularidades corporais e tratamento de lipodistrofia (perda de gordura facial em pacientes com AIDS devido aos medicamentos utilizados).