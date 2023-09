683

Para os atletas e pessoas que praticam atividades físicas na rotina, a inclusão de laticínios na dieta pode gerar vantagens significativas KamranAydinov/ Freepik



O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas Gerais (SILEMG) vai realizar no dia 24 de setembro a primeira edição da "Corrida Eu Amo Leite". A ação objetiva reforçar a importância e os benefícios do leite e seus derivados na saúde humana, além de oferecer um momento de aliar a nutrição, o consumo do leite ao bem-estar das pessoas e ao convívio familiar.



O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas Gerais (SILEMG) vai realizar no dia 24 de setembro a primeira edição da "Corrida Eu Amo Leite". A ação objetiva reforçar a importância e os benefícios do leite e seus derivados na saúde humana, além de oferecer um momento de aliar a nutrição, o consumo do leite ao bem-estar das pessoas e ao convívio familiar.

O consumo de leite e seus derivados desempenha um papel fundamental para uma alimentação equilibrada e saudável, além de oferecer benefícios significativos para atletas e pessoas que praticam atividades físicas. Rica fonte de nutrientes indispensáveis no desenvolvimento humano, essa categoria de alimentos fornece energia, ajuda na recuperação muscular e contribui para a saúde óssea, entre outros ganhos.





Benefícios para atletas





Para os atletas e pessoas que praticam atividades físicas na rotina, a inclusão de laticínios na dieta pode gerar vantagens significativas. A proteína do leite é considerada completa, pois contém todos os aminoácidos essenciais para a construção e reparação muscular. "O leite é um ótimo aliado para quem tem ou quer começar a ter uma rotina mais ativa. É uma grande fonte proteica, além de ser essencial para o desenvolvimento dos ossos e contribuir para a hidratação ", destaca a nutricionista.

Ainda de acordo com a professora, o leite pode ser benéfico tanto na fase pré, quanto no pós-treino, desde que respeitada a tolerância de cada um. "As proteínas do leite, como a caseína, são facilmente digeridas e absorvidas pelo organismo, fornecendo os blocos de construção necessários para a síntese dos músculos. O cálcio é outro grande componente, que ajuda na prevenção de cãibras e lesões. Entretanto, isso pode variar de acordo com a sensibilidade digestiva de cada indivíduo".

Corrida Eu Amo Leite

As inscrições tem os valores: 2º lote – 55 reais + taxas até o dia 4 de setembro e 60 reais taxas até o dia 23/09, e podem ser feitas pelo site da TBH Esportes, até o dia 23 de setembro ou até esgotarem as vagas.









Leia também: Veja quais são os novos benefícios do leite materno Todos os participantes receberão um kit com uma meia, um porta tênis, uma camisa e brindes de laticínios. A largada será na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no bairro Santo Agostinho, e trará um percurso inédito para os amantes do esporte. "Esperamos um dia de integração na cidade, e nada melhor que o leite , um alimento tão presente na alimentação do povo mineiro, para motivar esse encontro", pontua o presidente do SILEMG, Guilherme Abrantes.

Para se inscrever para a corrida basta ser maior de 18 anos. Ao final dos percursos, todos os participantes receberão uma medalha. Os três primeiros colocados no geral masculino e feminino nas corridas de cinco e 10km receberão um troféu ou medalha especial cada.





Serviço 1ª Corrida Eu Amo Leite Data: 24 de setembro Horário: A partir das 8h Local da largada: Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Santo Agostinho Inscrições: pelo site da TBH Esportes





A programação do evento começa às 7h50, com um alongamento. Às 8h horas será a largada da corrida de 5km. Às 8h50 será a largada da corrida de 10km e das caminhadas.