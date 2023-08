683

Buscar orientação profissional para um plano alimentar personalizado e adequado às necessidades individuais é importante Divulgação

Ao considerar adotar uma dieta vegetariana ou vegana, é natural ter dúvidas sobre como obter todos os nutrientes essenciais sem o consumo de carne ou produtos de origem animal. A nutricionista Dani Borges mostra como ter uma alimentação equilibrada e saudável, sem abrir mão de nenhum nutriente essencial.





Segundo Dani, uma dieta vegetariana ou vegana bem planejada e orientada pode fornecer todos os nutrientes necessários para uma boa saúde, e rica em benefícios, "A chave está em conhecer as fontes vegetais adequadas de proteínas, ferro, cálcio, ômega-3 e outros nutrientes importantes", afirma a nutricionista.Para começar, é essencial ter uma variedade de fontes de proteínas vegetais, como leguminosas (feijões, lentilhas, grão-de-bico), tofu, tempeh, quinoa e sementes. "Combinar diferentes fontes de proteínas vegetais ao longo do dia é importante para garantir uma ingestão adequada de aminoácidos essenciais", explica a nutricionista.Em relação ao ferro, a nutricionista destaca que é possível obter esse mineral por meio de alimentos como leguminosas, vegetais folhosos verde-escuros (espinafre, couve), grãos integrais e sementes de abóbora. "Para melhorar a absorção de ferro vegetal, é recomendado consumir alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, kiwi e morangos, durante as refeições", ressalta.O cálcio, muitas vezes associado ao consumo de laticínios, também pode ser obtido em uma dieta vegetariana ou vegana. Alimentos como brócolis, couve, tofu, leite vegetal fortificado e sementes de gergelim são fontes de cálcio. "É importante também garantir a exposição solar adequada para a produção de vitamina D, que auxilia na absorção do cálcio", acrescenta a nutricionista.Para obter ômega-3, fundamental para a saúde cerebral e cardiovascular, Dani Borges sugere incluir alimentos como chia, linhaça, nozes e algas marinhas na dieta. "Essas fontes vegetais de ômega-3 podem ser uma alternativa aos ácidos graxos encontrados em peixes", afirma.É importante mencionar que a única suplementação obrigatória na dieta vegetariana e vegana é a vitamina B12 , que é encontrada principalmente em produtos de origem animal. "A vitamina B12 é essencial para o funcionamento adequado do sistema nervoso e a única fonte confiável está nos suplementos ou alimentos fortificados", rfeorça a nutricionista.Seguindo essas dicas, é possível garantir todos os nutrientes essenciais em uma dieta vegetariana ou vegana. Importante lembrar de buscar orientação profissional para um plano alimentar personalizado e adequado às necessidades individuais.