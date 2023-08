683

O hipotireoidismo é oito vezes mais comum entre mulheres do que homens Freepik

Sabe aquela sensação de pele seca e cabelos fracos? Esses podem ser sinais de que algo não vai bem com a tireoide. De acordo com o médico-cirurgião de cabeça e pescoço da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto Nacional de Câncer (INCA), Ullyanov Toscano, isso ocorre porque a glândula pode afetar a produção de hormônios essenciais para o equilíbrio do organismo. "Como consequência dessa disfunção, alguns sintomas se destacam. Entre eles, a pele seca, coceiras, unhas fracas, inchaço no rosto e queda de cabelo", sinaliza.





O hipotireoidismo é oito vezes mais comum entre mulheres do que homens. Quase 60% das pessoas com baixa produção de hormônios percebem uma mudança na textura e na hidratação da pele que, dependendo do caso, chega a ter uma aparência de escama."Isso acontece devido ao fato da doença afetar a produção de suor do corpo", comenta o médico, ao falar que é uma das condições mais comuns, podendo impactar também as palmas das mão e dos pés, com possibilidade de rachaduras.Para a dermatologista da Clínica Vanité, em São Paulo, Fernanda Porphirio, além do controle hormonal, é importante que pacientes reforcem a hidratação nas regiões afetadas pelo ressecamento, com cremes umectantes. "Pessoas com hipotireoidismo costumam ter a pele bastante ressecada, o que propicia o surgimento de dermatites, urticárias, irritação na pele e até mesmo prurido, que pode ser intenso, levando a lesões."Reforçar a hidratação, utilizar sabonetes adequados, tomar banhos mornos para frio, e não demorar no banho são alguns cuidados que você pode ter com as áreas ressecadas, segundo a dermatologista.Além disso, a baixa produção de hormônios tireoidianos costuma deixar o cabelo mais fraco, quebradiço e sem brilho. Isso acontece porque há uma diminuição na produção de sebo pelas células dos fios. Também é comum perda dos fios, que fica mais visível ao lavar e pentear.Outro sintoma aparente é o inchaço do rosto e pálpebras, condição que os especialistas chamam de mixedema e, às vezes, até dos lábios. "No entanto, nem todo inchaço é sinal de problemas na tireoide. É importante procurar um especialista quando qualquer sinal aparece para que seja feito o diagnóstico correto da doença e tomados os devidos cuidados", aponta Ullyanov Toscano.