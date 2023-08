A influenciadora vegana Zhanna Samsonova morreu aos 39 anos, depois de seguir uma dieta extrema, de acordo com relatos de amigos e familiares. Zhanna, que vivia na Malásia, adotou um regime alimentar totalmente cru, composto por frutas , brotos de sementes de girassol, sucos e smoothies, durante aproximadamente 4 anos. Segundo informações divulgadas pelo New York Post, ela teria morrido no sábado (21/7) devido à extrema fraqueza decorrente de sua alimentação.