Emoções como indecisão, desmotivação, descontrole, sobrecarga, solidão, rejeição, baixa autoestima, depressão, ansiedade e estresse estão cada vez mais presentes no cotidiano, sendo ocasionadas pela rotina de trabalho, pelo uso excessivo de redes sociais e até pela pressão estética. Muitas pessoas têm enfrentado dificuldades para lidar com esses estados emocionais paralisantes e desafiadores. Essa é exatamente a temática abordada no livro "Bem-estar instantâneo", da escritora Olivia Remes.





Olivia, pesquisadora da Universidade de Cambridge e palestrante especialista em saúde mental e bem-estar, reuniu em seu livro 50 maneiras cientificamente comprovadas para lidar com momentos de crise, como indecisão, burnout, estresse, ansiedade e outros estados emocionais. Cada capítulo aborda uma emoção específica, começando pela seção "Leia em caso de emergência", que oferece soluções rápidas para proporcionar alívio imediato em situações críticas.





Com base em seminários e apresentações, a autora apresenta estudos científicos e informações fundamentais por trás de cada humor, explicando o que ocorre em nossa mente quando estamos enfrentando dificuldades e como essas emoções também afetam outras pessoas. Em seguida, ela apresenta estratégias de longo prazo para lidar com cada situação.

DEPOIMENTOS

No posfácio, Olivia compartilha que, ao longo dos anos, recebeu diversos depoimentos e cartas de pessoas enfrentando dificuldades ao lidar com seus estados emocionais, como um homem paralisado pela indecisão, um estudante que procrastina ou uma mulher que não consegue parar de se preocupar com erros passados. Antes do lançamento do livro, a pesquisadora de saúde mental já havia produzido outro material sobre o tema, um TED Talk sobre ansiedade, solidão e formas de enfrentamento, o qual alcançou mais de três milhões de visualizações.





"Bem-estar instantâneo" reúne reflexões e estratégias embasadas na ciência, abordando áreas-chave da vida, como mentalidade, vida social, trabalho e dificuldades pessoais. Isso permite ao leitor desenvolver resiliência e incorporar em sua rotina momentos de tranquilidade e confiança para retomar o controle de sua vida. Evitando o positivismo tóxico, as lições apresentadas no livro mostram que é possível enfrentar crises emocionais em qualquer idade ou estágio da vida, independentemente do estado mental e das circunstâncias pessoais.





Bem-estar instantâneo

• Autora: Olivia Remes

• Editora: Sextante

• Número de páginas: 160

• Preço: R$ 44,90 (físico) e R$ 27,99 (e-book)

• Onde encontrar: Site da editora