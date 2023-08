683

Nesta sexta-feira, dia 04 de agosto, é comemorado o Dia Internacional da Cerveja, ou seja, uma combinação "perfeita" para estragar a dieta, não é mesmo? Nada disso. Muita gente pensa que é preciso abandonar 100% os hábitos pouco saudáveis para emagrecer - como, por exemplo, abrir mão daquele "choppinho" no #sextou, no entanto, é possível alcançar seus objetivos sem se restringir de forma radical e sem prejudicar a vida social.









Além do efeito psicológico negativo que uma dieta restritiva pode ter, ela pode também impactar no físico, pois a restrição em excesso pode causar um “efeito rebote” - uma vontade quase que incontrolável de consumir alimentos prazerosos, podendo gerar episódios de compulsão e, em consequência, ganho de peso.

Beba com moderação e assegure o prazer

Por isso, em vez de se conter e não tomar nenhuma cerveja no happy hour, por que não comemorar a data tomando apenas uma ou duas? Além disso, beber água enquanto se consome bebida alcoólica pode ajudar a aliviar os efeitos do álcool no corpo

Essa é uma das dicas da nutricionista. “É claro que não podemos exagerar, principalmente quando falamos de álcool que, além de prejudicar os resultados da balança, também fazem muito mal para a saúde, mas as pequenas exceções existem e fazem até bem”, explica a profissional de saúde.

Restrição x compulsão: os riscos de se privar

A restrição alimentar não é maléfica apenas para o corpo - ainda que evitar certos alimentos e hábitos possa beneficiar a saúde- mas para a mente também. Sendo assim, restringir-se pode ser danoso para a saúde mental, inclusive ocasionando episódios de compulsão





Segundo um estudo recente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, as restrições dentro de uma dieta podem ter o que é chamado de “efeito rebote”, com possíveis consequências psicológicas, a exemplo da perda de autoestima e mudanças drásticas e repentinas de humor.









Além disso, no que diz respeito ao físico, Mariana explica que o efeito psicológico - os episódios de compulsão alimentar - impactam diretamente na aparência do corpo, podendo levar ao ganho de peso repentino.



“Dietas restritivas não são recomendáveis, pois, apesar de gerarem resultados rápidos, elas não são saudáveis e muito menos sustentáveis, ou seja, não podem ser mantidas a longo prazo e, em geral, os resultados delas desaparecem tão rápido quanto aparecem”, reitera a nutricionista.



“Se sua vontade for beber um choppinho ou uma cerveja no happy hour, mate sua sede. A dica principal é: repense as quantidades; em vez de beber 5 cervejas, opte por beber apenas 1 ou 2 e sem deixar de beber água junto”, completa.

Como aliviar os efeitos do álcool sobre o corpo

Além de maneirar nas quantidades, outra dica dada pela profissional é não beber de estômago vazio: “Beber sem ter se alimentado, principalmente para quem treina e deseja ganhar massa muscular, é um grande erro, pois o corpo vai entrar no processo que chamamos de catabolização”, explica.





O consumo de bebidas alcoólicas ainda faz com que o corpo desidrate e atrapalha também a síntese de proteína, que é essencial para o ganho de massa muscular. Sendo assim, para aliviar isso, é essencial revezar o consumo de álcool com bons goles de água

Volte a rotina

Outra dica fundamental para aproveitar os eventos sociais sem prejudicar os resultados obtidos na academia e na reeducação alimentar é voltar ao plano alimentar logo depois.



“Se tomou uma cerveja ou comeu alguma coisa fora da dieta no sábado à tarde, por exemplo, volte para a rotina na próxima refeição, não é preciso esperar a segunda-feira chegar. É preciso manter o foco e voltar à rotina saudável, apesar das pequenas escapadas'', recomenda a nutricionista.