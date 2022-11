Cerveja pode contribuir com a prevenção do Alzheimer, diz estudo

A cerveja é uma das bebidas mais antigas e populares do mundo, com algumas pessoas adorando e outras odiando o sabor amargo e distinto do lúpulo usado para dar sabor às suas muitas variedades. Uma pesquisa recente publicada na ACS Chemical Neuroscience relata que produtos químicos extraídos de flores de lúpulo podem inibir a aglomeração de proteínas beta amilóides, que está associada à doença de Alzheimer (DA).

Propriedades antioxidantes

Flores de lúpulo: mais uma esperança para a doença de Alzheimer (foto: RitaE/Pixabay )

Uma dessas estratégias envolve “nutracêuticos” ou alimentos que têm algum tipo de função medicinal ou nutricional . As flores de lúpulo usadas para aromatizar cervejas têm sido exploradas como um desses potenciais nutracêuticos, com estudos anteriores sugerindo que a planta poderia interferir no acúmulo de proteínas beta amilóides associadas à doença de Alzheimer.Leia também: Beber duas cervejas por dia pode diminuir risco de demência; entenda. Assim, os pesquisadores Cristina Airoldi, Alessandro Palmioli e colegas queriam investigar quais compostos químicos no lúpulo tinham esse efeito.Então, eles criaram e caracterizaram extratos de quatro variedades comuns de lúpulo usando um método semelhante ao usado no processo de fabricação de cerveja.Em testes, eles descobriram que os extratos tinham propriedades antioxidantes e poderiam impedir que as proteínas beta amilóides se aglutinassem nas células nervosas humanas . O extrato de maior sucesso foi do lúpulo Tettnang, encontrado em muitos tipos de lagers e ales mais leves.Quando esse extrato foi separado em frações, aquele contendo um alto nível de polifenóis mostrou a atividade antibiótica e inibidora de agregação mais potente. Também promoveu processos que permitem que o corpo elimine proteínas neurotóxicas mal dobradas.Leia também: Infecções por vírus ou bactéria aumentam riscos de Alzheimer. Finalmente, a equipe testou o extrato de Tettnang em um modelo de C. elegans e descobriu que protegia os vermes da paralisia relacionada à DA, embora o efeito não fosse muito pronunciado.Os pesquisadores dizem que, embora este trabalho não justifique beber cervejas mais amargas, ele mostra que os compostos de lúpulo podem servir de base para nutracêuticos que combatem o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Os autores tiveram o financiamento do Ministério Italiano de Universidade e Pesquisa (MUR). E para saber mais, basta clicar aqui.