Dieta vegana saudável pode reduzir o risco de câncer colorretal, diz estudo

(foto: Reprodução Pinterest)

Seguir uma dieta vegana saudável - rica em grãos integrais e hortaliças e pobre em carboidratos refinados e bebidas açucaradas, por exemplo - pode reduzir o risco de câncer colorretal , segundo um estudo publicado na revista BMC Medicine. A pesquisa foi feita com 79.952 homens e 93.475 mulheres, todos norte-americanos.No primeiro caso, esse tipo de alimentação , que exclui carnes e ingredientes de origem animal, foi associada a uma probabilidade 22% menor de desenvolvimento do tumor. Porém, no sexo feminino, a correlação não foi encontrada.Segundo os pesquisadores da Universidade Kyung Hee, na Coreia do Sul, o câncer colorretal é o terceiro mais comum em todo o mundo, e o risco de desenvolver a doença ao longo da vida é de um em cada 23 para homens e um em 25 para mulheres."Embora pesquisas anteriores tenham sugerido que dietas à base de vegetais podem desempenhar um papel na prevenção desse tipo de tumor, o impacto da qualidade nutricional dos alimentos vegetais nessa associação não é claro. Nossas descobertas sugerem que ter uma dieta saudável à base de plantas está associada a um risco reduzido de câncer colorretal", disse, em nota, Jihye Kim, principal autor do estudo.Kim afirma que os cientistas especulam que os antioxidantes encontrados em alimentos como frutas, vegetais e grãos integrais podem contribuir para diminuir o risco da doença ao suprimir a inflamação crônica, condição associada a diversos tipos de câncer. "Como os homens tendem a ter um risco maior de câncer colorretal do que as mulheres, acreditamos que isso possa ajudar a explicar por que comer maiores quantidades de alimentos saudáveis à base de plantas foi associado à redução do risco de câncer colorretal em homens, mas não em mulheres", explicou.Os pesquisadores alertam, porém, que a natureza observacional de seu estudo não permite conclusões sobre uma relação causal entre a ingestão de alimentos à base de plantas e o risco de câncer colorretal. Além disso, a nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), destaca que nem toda dieta vegana é saudável."Muitos desses produtos produzidos a partir de plantas, especialmente as 'carnes' vegetais, são considerados ultraprocessados , isto é, são formulações industriais fabricadas a partir de substâncias extraídas ou derivadas de outros alimentos e sintetizadas em laboratório. A melhor opção para aqueles que desejam abandonar os produtos de origem animal de maneira realmente saudável é apostar nas preparações caseiras de vegetais in natura", explica.Os autores do estudo sul-coreano sugerem que pesquisas futuras são necessárias para investigar os fatores genéticos e ambientais que podem influenciar a associação entre a ingestão de alimentos à base de plantas e o risco de câncer colorretal entre grupos raciais e étnicos. Na pesquisa atual, homens brancos tiveram uma aparente vantagem ao consumir a dieta vegana, comparado aos negros.