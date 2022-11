Óleos essenciais ajudam a manter corpo e mente em equilíbrio durante a Copa

(foto: RODNAE Productions/Pexels)

"O momento é de festa, reencontros e muita alegria, mas não podemos descuidar da saúde", diz o aromatólogo, cientista e CEO do grupo Laszlo, Fábián Laszlo (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 15/3/16)

A Copa do Mundo 2022 mexe com as emoções dos brasileiros apaixonados por futebol. Os jogos da Seleção Brasileira acontecem em horários propícios para esticar até mais tarde nos bares que devem lotar pelos quatro cantos do país. Seja festejando pelas ruas da cidade ou em casa com os amigos, fato é que, mesmo não estando dentro das quatro linhas, a torcida também precisa cuidar da saúde física e emocional, pois, no dia seguinte, grande parte dos torcedores estão escalados para o expediente de trabalho.Pensando nisso, o aromatólogo, cientista e CEO do grupo Laszlo, Fábián Laszlo, selecionou alguns óleos essenciais para driblar qualquer efeito colateral pós jogo. "Muitas pessoas preferem passar os 90 minutos de jogo sentadas e sabemos que ficar muito nesta posição faz mal para a circulação sanguínea. Neste caso, recomendamos o uso de óleo essencial de alecrim, que favorece a circulação do sangue e também combate as dores musculares, assim como o óleo de hortelã pimenta. Para os mais ansiosos, a bola da vez é o óleo essencial de lavanda ou laranja doce, que possuem efeito calmante", recomenda o especialista.Copa do Mundo é sinônimo de aglomeração e para manter a imunidade em alta o Tea Tree é o óleo indicado. Ele possui diversas propriedades terapêuticas, entre elas: antiviral, antibactericida, imunoestimulante e anti-inflamatório."O momento é de festa, reencontros e muita alegria, mas não podemos descuidar da saúde e nos esquecer das privações e perdas que tivemos com a pandemia. A Copa vai terminar e na sequência temos as festas de final de ano com mais reencontros, confraternizações e aglomerações. Por isso cuidar da saúde e manter o sistema imunológico forte é fundamental", conclui Fábián.