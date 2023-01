Café com leite pode ter ação anti-inflamatória no corpo, diz estudo

(foto: WS Studio BR/Freepik)

O café com leite, além de ser um aliado das rotinas corridas, pode evitar inflamações , de acordo com cientistas da Universidade de Copenhague. Os resultados da pesquisa - publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry - mostram que uma combinação de proteínas e antioxidantes encontrados no popular pingado duplica as propriedades anti-inflamatórias das células de defesa.Uma das substâncias identificadas pela equipe de cientistas é o polifenol, encontrado em plantas, frutas, vegetais e café e responsável por ajudar a reduzir o estresse oxidativo no corpo humano, o que leva a inflamações. O grupo dinamarquês estudou como esse componente se comporta quando combinado a aminoácidos - como as proteínas encontradas no leite . Para o grupo, a investigação, ainda em laboratório, chegou a dados "promissores".No experimento, os autores provocaram uma inflamação em células do sistema imunológico . Algumas amostras receberam várias doses de polifenóis que reagiram com um aminoácido - processo que acontece na combinação de café com leite. Outras estruturas receberam as mesmas doses, mas apenas do antioxidante. Um grupo de controle não foi submetido às intervenções. Os cientistas observaram que as células imunes tratadas com a combinação de polifenóis e aminoácidos eram duas vezes mais eficazes no combate à inflamação, comparadas às com aplicações apenas de polifenóis."Nosso resultado demonstra que a reação entre polifenóis e proteínas também ocorre em algumas das bebidas de café com leite que estudamos. Na verdade, a reação ocorre tão rapidamente que tem sido difícil evitá-la em qualquer um dos alimentos que estudamos até agora. Posso imaginar que algo semelhante aconteça, por exemplo, em um prato de carne com legumes ou em um smoothie se você adicionar alguma proteína como leite ou iogurte", diz Marianne Nissen Lund, chefe da equipe de cientistas.A médica endocrinologista Polyana Gomes explica que o leite é um alimento rico em proteínas: uma xícara contém em média 8g. "Existe um mito de que o leite é inflamatório e faz mal ao organismo. É claro que, para algumas pessoas que têm intolerância à lactose, ele pode fazer mal, mas eles são uma minoria. Devemos incentivar o consumo do leite devido às suas propriedades, como uma quantidade alta de cálcio, por exemplo", enfatiza.Os pesquisadores afirmam que os resultados in vitro abrem caminho para uma investigação mais detalhada. "Mostramos que, quando um polifenol reage com um aminoácido, seu efeito inibitório sobre a inflamação nas células imunológicas aumenta. Como tal, é claramente imaginável que esse coquetel também possa ter um efeito benéfico sobre a inflamação em humanos", afirma Nissen Lund. O próximo passo do estudo será com animais. Mais à frente, o grupo planeja avaliar os efeitos em ensaios clínicos, com humanos.