Ortopedista explica como mochilas pesadas afetam a saúde das crianças

A criança está no período de maturidade esquelética e é preciso tomar cuidado com a distribuição desse peso (foto: hartono subagio/Pixabay ) Com a volta às aulas, muitas crianças se queixam de dor pelo uso inadequado da mochila. Esse desconforto não se restringe apenas a coluna, mas também aos ombros. O mau uso da mochila e a sobrecarga de peso podem resultar em lesões na musculatura e articulações, podendo desenvolver doenças crônicas.





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a mochila de uma criança em idade pré-escolar, não pode passar de 5% do peso corporal. Já as que estão em idade escolar, o peso não pode ultrapassar 10%.

Não usar a mochila de um lado só

“O uso de mochilas de um lado só não é recomendado, pois você acaba pesando para um único lado do corpo. Existe ainda o movimento de badalo da mochila, e isso pode atrapalhar o centro de gravidade da criança. Dê preferência para as mochilas de alça dupla e que fiquem o mais próximo do tronco possível. Algumas crianças usam a mochila com as alças bem compridas, e o corpo acaba se curvando mais para trás”, destaca o ortopedista.

O médico ainda alerta que o cuidado também deve ser com as mochilas de rodinha. É preciso que elas estejam na altura ideal para a criança e que haja um revezamento do braço na hora de puxar.

Escolha do material escolar

Outra dica é em relação à escolha do material escolar. O caderno, por exemplo, de capa dura pesa mais do que o de capa flexível. Outra forma de ajudar a diminuir o peso da mochila, é separar os cadernos para cada matéria, assim a criança só levará para a escola o material correspondente a atividade do dia.