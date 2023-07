683

Pessoa correndo Freepik

Quando praticada regularmente, a corrida, direta ou indiretamente, contribui para diversos fatores relacionados à saúde. De acordo com o American College of Sports Medicine (ACSM, 2017), entre eles estão a resistência cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular. A corrida traz todos esses benefícios e é uma das atividades físicas mais praticadas pelas pessoas ao redor do mundo.





Além dos aspectos associados à aptidão física, a prática regular favorece também a saúde mental, ao reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão . Segundo a professora de Educação Física da Faculdade Anhanguera, Elis Cristina Madeira, isso ocorre pelo fato de a corrida aumentar os níveis dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. "As sensações promovidas pelo simples ato de correr são as mais diversas, de físicas a emocionais. A corrida estimula o cérebro a produzir substâncias como endorfina, serotonina e dopamina, que são os hormônios responsáveis pela sensação de vitalidade, alegria e satisfação".A profissional ressalta que, por ser uma atividade de alto impacto, é preciso tomar cuidado ao praticar e buscar orientação de um profissional de educação física. Além disso, é importante estar em dia com os exames médicos de rotina. Elis reforça que, para iniciantes, é fundamental começar com caminhadas e, aos poucos, introduzir pequenas corridas, sempre com roupas confortáveis e calçados adequados. Já para os praticantes e experientes na atividade, ela traz dicas para melhorar a performance e manter a saúde em dia.A resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar um exercício que mobiliza grandes massas musculares, dinâmico, de intensidade moderada a alta, por períodos de tempo prolongados. Por isso, correr fortalece o sistema cardiorrespiratório, fazendo com que o organismo realize essa tarefa com menos esforço por mais tempo.As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil. Com o fortalecimento do sistema cardíaco e a melhora do retorno venoso, ocorre a redução da pressão arterial . Além disso, a corrida auxilia na redução do colesterol total osteoporose é uma doença que causa a perda gradual da estrutura óssea, deixando o indivíduo vulnerável aos impactos ocorridos no dia a dia. Acomete principalmente as mulheres e está relacionada com o avançar da idade. A corrida regular e sem exageros auxilia no processo de aumento da densidade óssea.Correr é uma das maneiras mais eficientes de controlar o peso. Além disso, por proporcionar um alto gasto calórico, a corrida otimiza o tempo quando o objetivo é a queima de calorias.Há vários motivos que fazem a corrida garantir um boa noite de sono . Os principais deles são a melhor regulação da temperatura corporal, a liberação de substâncias relaxantes no organismo e o gasto do estoque de energia.