Os tumores ósseos representam menos de 1% de todos os cânceres, segundo dados da American Cancer Society (ACS), mas distingui-los de uma dor nas costas ou nas pernas proveniente de causas benignas, é o principal desafio para o diagnóstico precoce.

“O sintoma do câncer nos ossos é uma dor inespecífica, muitas vezes confundida com outras condições ortopédicas, e gradual, mesmo tratando com analgésicos e anti-inflamatórios. O quadro é acompanhado de edema e fratura por trauma mínimo. Fraqueza, perda de peso, febre, dormência e paralisia nos membros superiores e inferiores são outros indicativos que surgem de acordo com o tipo de tumor e sua localização. Nos exames radiológicos já é possível levantar ou descartar a suspeita da doença”, descreve o ortopedista oncológico do Hospital Vila da Serra, Rodrigo Gandra.