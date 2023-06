Febre maculosa: conheça sintomas e tratamentos

683

Carrapato estrela, transmissor da bactéria do gênero Rickettsia, que causa a febre maculosa (foto: Agência Minas/Divulgação)

A febre maculosa voltou com força e deve preocupar os brasileiros. A doença é transmitida pela picada do carrapato estrela, que transporta no corpo humano uma bactéria do gênero Rickettsia.









A taxa de letalidade pode ser superior a 50%, mas esses números podem ser menores caso o diagnóstico seja rápido. Por isso, é importante entender a doença.





Conheça agora os principais sintomas da febre maculosa e tratamentos.

Sintomas

A febre maculosa é de difícil diagnóstico, já que apresenta sintomas inespecíficos e que se confundem com outras doenças, como leptospirose, zika, dengue e meningite.



Iniciais

febre alta

dor na cabeça e no corpo

falta de apetite

desânimo

pequenas manchas avermelhadas

Graves

náuseas e vômitos

diarreia e dor abdominal

dor muscular constante

inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés gangrena nos dedos e orelhas

Em alguns casos pode haver paralisia, começando nas pernas e subindo até os pulmões, aumentando a chance de parada respiratória.





Lembrando que o quadro da doença pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia após o início dos sintomas. Isso dependerá do tempo de diagnóstico e início do tratamento.

Tratamento

A doença tem cura, mas é necessário o tratamento com antibióticos — tetraciclina e cloranfenicol — nos primeiros dois ou três dias da infecção, assim evitando a proliferação de bactérias e contendo o agravamento da doença.





Recomenda-se que o uso da medicação já seja feito mesmo antes da confirmação do resultado.

(Com informações da Folhapress)