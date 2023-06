Estudo indica maior risco de infarto cardíaco às segundas-feiras

Infarto cardíaco está relacionado a ansiedade, indica estudo (foto: Freepik)

As segundas-feiras são geralmente consideradas um dia difícil para muitos, pois representam o término do fim de semana e o início de uma nova semana laboral. Uma investigação inicial sugere que o risco de sofrer um infarto cardíaco pode ser maior neste dia específico.O estudo, ainda em estágio preliminar e sujeito à revisão de outros cientistas, foi conduzido por especialistas do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons, que analisaram informações de mais de 10 mil pacientes na Irlanda. Esses pacientes foram internados entre 2013 e 2018 devido a infartos cardíacos do tipo mais grave, denominados STEMI, nos quais uma importante artéria coronária é completamente obstruída.