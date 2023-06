Estudo identifica enzima relacionada a infarto e AVC

683

Durante o estudo, foi observada uma forte ligação entre a enzima MMP-9 e a área de ruptura das placas; pessoas com altos níveis dessa enzima teriam maiores chances de sofrer infarto ou AVC (foto: Martin Büdenbender/Pixabay)









A aterosclerose se caracteriza pelo acúmulo de placas de gordura, compostas de colesterol, material gorduroso, resíduos celulares, cálcio e fibrina, nas paredes dos vasos sanguíneos, o que resulta no endurecimento desses vasos. Com o tempo, esse processo, influenciado por fatores como altos níveis de colesterol e triglicerídeos, pode levar a doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, AVC, angina, doença arterial periférica e doença renal crônica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que aproximadamente 17,9 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a doenças cardiovasculares, sendo a aterosclerose um importante fator de risco. Os cientistas da Universidade de Lund descobriram que as placas ateroscleróticas nas artérias coronárias geralmente se rompem em um local próximo ao coração – uma descoberta inovadora.





Durante o estudo, foi observada uma forte ligação entre a enzima MMP-9 e a área de ruptura das placas. Pessoas com altos níveis dessa enzima teriam, portanto, maiores chances de sofrer um infarto ou AVC. Os pesquisadores acreditam que, futuramente, a MMP-9 poderá ser empregada como um marcador para identificar indivíduos com risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares.

A autora do estudo, Isabel Gonçalves, professora de cardiologia na universidade, afirmou em comunicado que a MMP-9 é um indicador de futuras complicações cardiovasculares e que estudos futuros deverão investigar a possibilidade de inibir a enzima para reduzir sua atividade e prevenir a ruptura das placas. No entanto, é fundamental que esse tratamento não gere efeitos colaterais indesejáveis, já que a enzima possui outras funções importantes no organismo.

