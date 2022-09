Tomar duas xícaras de café por dia pode prevenir doenças cardiovasculares

(foto: Guillermo Legaria)

Os amantes de café podem viver mais . De acordo com estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology, tomar duas a três xícaras da bebida por dia está associado a maior longevidade e menor risco de doenças cardiovasculares . Para os autores do estudo, a ingestão leve a moderada de café moído, instantâneo e descafeinado pode ser considerada parte de um estilo de vida saudável O estudo associou os tipos da bebida e arritmias incidentes, doenças cardiovasculares e morte usando dados de 449.563 britânicos com 40 a 69 anos. No início da análise, que considerou informações colhidas por 12,5 anos, os participantes não tinham doenças cardiovasculares e 22,4% não eram bebedores de café.Os resultados mostraram que o consumo diário da bebida foi relacionado a uma redução na mortalidade por qualquer causa. Beber duas a três xícaras por dia de descafeinado foi associado a uma queda de 14%; do moído, 27%; e do instantâneo, 11%. Todos os subtipos de café também foram ligados à menor incidência de doenças cardiovasculares - 6%, 20% e 9%, respectivamente - com a mesma ingestão diária."A cafeína é o constituinte mais conhecido do café, mas a bebida contém mais de 100 componentes biologicamente ativos. É provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas relações positivas (...) Nossas descobertas indicam que beber pequenas quantidades de café de todos os tipos não deve ser desencorajado, mas pode ser apreciado como um comportamento saudável para o coração", ressaltou, em nota, Peter Kistler, autor do estudo.