Pode tomar café no pré-treino?

“A cafeína é considerada um termogênico, ou seja, ajuda no gasto calórico, aumenta a energia durante os exercícios, minimiza a fadiga e auxilia na perda de gordura. Além disso, é isento de calorias e tem excelentes vitaminas e minerais. Assim, pode ser considerado fonte de antioxidantes , essencial para aumentar a imunidade e manter o organismo em bom funcionamento”, destaca Thalia Gutierrez, nutricionista clínica no Hospital São Cristóvão Saúde.

Porém, essa é só uma das etapas do pré-treino: a nutricionista afirma que consumir alimentos ricos em proteínas auxilia no ganho de massa, além de serem importantes para a recuperação muscular.Leia também: Tomar café pode diminuir em mais de 30% o risco de morte. Dentre as fontes de proteína, Thalia Gutierrez indica: carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite e derivados. Caso suas necessidades não sejam atingidas apenas com os alimentos, os suplementos são uma opção, mas com ressalvas: “É importante destacar que os suplementos não são indicados para todos. É preciso de uma conduta profissional para inclui-los na dieta", enfatiza a especialista.