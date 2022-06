Consumo de café diminui risco de lesão renal aguda, diz estudo

Pessoas que bebem qualquer quantidade de café todos os dias tem 15% a menos de chance de ter problemas nos rins (foto: Clay Banks/Unsplash)

Se você precisa de outro motivo para começar o dia bebendo uma xícara de café, um estudo recente de pesquisadores da Johns Hopkins Medicine revelou que consumir pelo menos uma xícara de café por dia pode reduzir o risco de lesão renal aguda (LRA) quando comparado aos que não bebem café.

Os resultados, publicados em 5 de maio na revista Kidney International Reports, mostram que aqueles que bebiam qualquer quantidade de café todos os dias tinham um risco 15% menor de ter uma lesão renal aguda, com as maiores reduções observadas no grupo que bebia de duas a três xícaras por dia (um risco 22%-23% menor).

"Já sabemos que beber café regularmente tem sido associado à prevenção de doenças crônicas e degenerativas, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doenças hepáticas", diz o autor correspondente do estudo, Chirag Parikh, MD, Ph.D., diretor da Divisão de Nefrologia e professor de medicina na Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins.

"Agora podemos adicionar uma possível redução no risco de IRA à crescente lista de benefícios para a saúde da cafeína", completou.