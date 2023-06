Saiba como funciona o primeiro gel para disfunção erétil

683

Gel estimula o fluxo sanguíneo do pênis e deve ser aplicado 10 minutos antes das relações sexuais (foto: Divulgação/Futura Medical) A Food a Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou a venda do primeiro gel para disfunção erétil. Produzido pela farmacêutica Futura Medical, o Eroxon poderá ser vendidos sem prescrição médica e pode se tornar uma alternativa para medicamentos mais tradicionais, como o Viagra.





O gel estimula o fluxo sanguíneo do pênis — favorecendo a ereção. "Eroxon é um gel tópico que possui uma ação física evaporativa única que, através de um rápido resfriamento e depois aquecimento, estimula as terminações nervosas na cabeça do pênis, o que aumenta o fluxo sanguíneo no pênis, levando a ereções mais fortes", diz a bula do produto.









"A FDA estabelece um padrão muito alto na avaliação da eficácia e segurança. Estou muito feliz por termos alcançado esse padrão com a submissão de 22 estudos clínicos, de biocompatibilidade, de fatores humanos e testes de bancada de desempenho que foram rigorosamente revisados e aceitos pela FDA”, disse James Barder, CEO da farmacêutica Futura Medical, em comunicado.



Segundo o Ministério da Saúde, a disfunção erétil é uma das disfunções sexuais que atingem os homens. "É a dificuldade, demora ou incapacidade de o homem ejacular, podendo ser durante a atividade sexual ou a masturbação, apesar da presença de estimulação sexual adequada, da ereção peniana e do desejo de ejacular. Por definição, esta condição deve persistir por um período mínimo de aproximadamente seis meses", explica a pasta.