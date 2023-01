Ortopedista explica como cuidar da saúde dos ossos ajuda a prevenir doenças

(foto: Banco de Imagens Freepik)

Ortopedista Luiz Felipe Carvalho (foto: Arquivo Pessoal)

A partir dos 45 anos vamos perdendo massa óssea. Por isso é muito importante se cuidar e praticar alguma atividade física. O ortopedista Luiz Felipe Carvalho explicou como podemos cuidar da saúde dos nossos ossos e até prevenir doenças com isso.Cerca de 90% da estrutura óssea é formada até os 20 anos, o restante até os 30 anos. Por isso, os adolescentes devem ingerir cálcio, tomar sol e fazer esporte, para garantir a formação de ossos fortes.Práticas como exercício físico, sem excesso, e dieta adequada, rica em cálcio, magnésio, zinco, cobre, vitaminas C D e betacaroteno podem ajudar bastante na manutenção da saúde dos ossos.Além disso, segundo o médico, a adequada ingestão de cálcio é fundamental. Não fumar e evitar carne vermelha, refrigerante, café, bebidas alcoólicas e sal em excesso também são medidas importantes."Também é muito importante praticar esportes, desde que adequados. Os mais recomendados são: caminhar, nadar, andar de bicicleta são bons exercícios, evitando alto impacto para as articulações protegendo a articulação, finalizou