Não deixe a osteoporose te pegar de surpresa: tenha diagnóstico precoce

A osteoporose é uma doença silenciosa e comum que afeta os ossos, tornando-os fracos e propensos a fraturas. De acordo com a International Osteoporosis Foundation, cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de osteoporose e estima-se que uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens com mais de 50 anos experimentam uma fratura relacionada à osteoporose. Além disso, a cada três segundos, em algum lugar do mundo, um osso se romperá.

A importância do diagnóstico precoce da osteoporose está diretamente relacionada ao fato de que a doença geralmente não é vísivel nos estágios iniciais. De acordo com o ortopedista André Cipriano, a osteoporose é uma doença silenciosa, que raramente apresenta sintomas antes que ocorra uma consequência mais grave, como uma fratura óssea. Isso significa que as pessoas podem ter osteoporose por anos sem saber, o que aumenta o risco de fraturas e outras complicações."O diagnóstico precoce da osteoporose envolve uma avaliação da densidade óssea, que pode ser medida por meio de um exame chamado densitometria óssea. O ideal é que sejam feitos exames preventivos, para que seja diagnosticado antes que ocorram as fraturas por osteoporose”, afirma André Cipriano. Esse exame é indolor e não invasivo, e geralmente é recomendado para pessoas mais jovens com fatores de risco para osteoporose, como história familiar da doença, uso prolongado de corticoides, baixo índice de massa corporal e falta de atividade física.