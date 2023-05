Atriz de 'Vai na fé' é diagnosticada com 'fratura no pulmão': entenda

Em 'Vai na fé', ela interpreta uma dançarina do grupo de Lui Lorenzo (José Loreto) (foto: Instagram/Reprodução )





A atriz Azzy, que interpreta a Ivy na novela "Vai na fé", da TV Globo, descobriu recentemente uma 'fratura no pulmão'. Segundo a artista, ela teria sentido um pequeno incômodo no tórax. Na madrugada, sentiu a garganta fechando e teve dificuldades para puxar o ar. Ela, que primeiramente foi a uma UPA e seguiu para um hospital particular, acabou sendo atendida como se estivesse apenas com uma dor muscular. Na ocasião, tomou medicação intravenosa e, em seguida, retornou para casa, mas mesmo assim as dores, além de não pararem, pioraram.





A dificuldade que antes era para respirar, passou a incomodar para realizar outras tarefas do dia a dia. Ao retornar para o hospital, a atriz fez exames de sangue e de raio-X, que não indicaram nada e, mais uma vez, recebeu alta. Como as dores não melhoraram, ela voltou ao hospital, foi internada e, após uma série de exames e tomografia, eles constataram uma fratura no seu pulmão direito.

A especialista conta que o principal deles é o pneumotórax hipertensivo, uma abertura do canal do ar que está dentro do pulmão para a pleura. Esse ar faz uma pressão negativa nele, impedindo que ele se expanda. "Se o paciente não for tratado em um período curto de tempo, em menos de duas horas pode levá-lo à morte, já que ele para de oxigenar."

Michelle Andreata, pneumologista: 'É algo muito comum em acidentes automobilísticos, quando o motorista é lançado contra o volante, por exemplo, e pode ter diversos problemas relacionados ao trauma torácico, sem um sangramento' (foto: Arquivo pessoal)

A pneumologista ressalta que isso pode trazer consequências graves ou de proporções diminutas, como um pequeno sangramento decorrente dessa fratura da parte distal do brônquio, que pode dar uma hemorragia localizada. "Mesmo tendo uma repercussão muito menor, precisa de intervenção. Na maioria das vezes, é feita uma ventilação ou manobras que aumentem a pressão intrapulmonar, realizadas por um fisioterapeuta."



Os principais sintomas dessa contusão são a dor toráxica, devido a essa irritação, principalmente das pleuras, falta de ar e desconforto ao tentar encher o peito, com fincadas, impedindo a respiração profunda e completa.



Normalmente, segundo Michelle, a contusão é descoberta pelo raio-X de tórax e, em alguns casos, há a solicitação de uma tomografia da região, principalmente quando se tem dúvida da lesão observada no raio-X.