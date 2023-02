O que você precisa saber sobre a vitamina D

A vitamina D é obtida por meio da alimentação e exposição à luz solar (foto: Tom por Pixabay ) A vitamina D é extremamente vital para o bem-estar e a saúde geral do nosso corpo, pois ajuda a regular funções como o crescimento, massa óssea, o sistema imune, a saúde cardiovascular, o metabolismo e a produção de insulina, mantendo assim também os níveis adequados de cálcio e fósforo no sangue e nos ossos.

Vitamina D pode ajudar em dores crônicas?

É cada vez mais comum ouvir falar que a vitamina D pode ajudar no alívio de dores crônicas. A vitamina D é essencial para o correto funcionamento do sistema imunológico e os estudos sugerem que ela também pode ajudar a reduzir a inflamação nas articulações, o que pode contribuir para o alívio da dor.





Ainda não há certeza sobre os mecanismos exatos pelos quais a vitamina D atua no alívio da dor, mas os resultados preliminares são extremamente promissores.

Existe perigo em tomar vitamina D em excesso?

Sim. Ocorre uma condição chamada hipervitaminose e é potencialmente grave.





A toxicidade de vitamina D é geralmente causada por grandes doses de suplementos de vitamina D - não por dieta ou exposição ao sol. Isso acontece porque o organismo regula a quantidade de vitamina D produzida pela exposição ao sol e mesmo alimentos fortificados não contem grandes quantidades a ponto de gerar toxicidade.





Roberto Franco do Amaral comenta que a principal consequência da toxicidade da vitamina D é o acúmulo de cálcio no sangue (hipercalcemia), que pode causar náuseas e vômitos, fraqueza e micção frequente. A toxicidade da vitamina D pode progredir para dores ósseas e problemas renais, como a formação de pedras de cálcio e até insuficiência renal.

É prejudicial tomar vitamina D todos os dias?

Não é prejudicial, desde que as doses sejam controladas. Tomar altas doses da suplementação pode, sim, ser prejudicial. A vitamina D é importante para a saúde do organismo, pois atua na fixação do cálcio e no metabolismo ósseo. No entanto, o excesso de vitamina D pode causar problemas como hipercalcemia (excesso de cálcio no sangue) e aumentar o risco de câncer.

Médico Roberto Franco do Amaral alerta que tomar vitamina D em excesso ocorre a hipervitaminose e é potencialmente grave (foto: Arquivo Pessoal)



Tais doses, demandam exames periódicos de cálcio, vitamina D e PTH para maior controle por parte do médico. Tomar mais do que 10.000 UI é muitas vezes maior do que a dose diária recomendada (RDA) dos EUA para a maioria dos adultos de 600 UI de vitamina D por dia. Segundo pesquisas científicas, tomar mais do que 10.000 unidades internacionais (ui) por dia de vitamina D, por exemplo, durante vários meses pode causar toxicidade, aumentando o nível de cálcio no sangue e diminuindo o paratorhormonio (PTH).Tais doses, demandam exames periódicos de cálcio, vitamina D e PTH para maior controle por parte do médico. Tomar mais do que 10.000 UI é muitas vezes maior do que a dose diária recomendada (RDA) dos EUA para a maioria dos adultos de 600 UI de vitamina D por dia.

Filtro solar atrapalha na absorção de vitamina D pelo sol?

Existem vários motivos pelos quais o filtro solar pode atrapalhar na absorção de vitamina D sintetizada pelo sol. Primeiro, a vitamina D é uma substância lipossolúvel, o que significa que é solúvel em gordura e não em água.



“Isso significa que ela não pode ser absorvida pela pele se estiver sendo bloqueada por um filtro solar à base de água. Além disso, a vitamina D precisa de exposição direta aos raios ultravioletas para ser sintetizada, e os filtros solares podem reduzir a quantidade de UV que chega à pele.” indica o médico Roberto Franco do Amaral.





Por isso é ideal ficar pelo menos 15 minutos, exposto aos raios UV sem aplicar protetor. Com exceção do rosto.

Quais as formas de confirmar a necessidade da suplementação de vitamina D?

Pessoas com deficiência de vitamina D podem apresentar sintomas como fraqueza muscular, baixa imunidade, dor nas articulações e cansaço apesar de não serem tão comuns já que estamos num país tropical. Porém, a forma mais eficiente e confiável de obter o resultado concreto é através do exame de sangue, que pode medir a quantidade de 25-hidroxivitamina d presente no corpo.

A indicação médica é consumir alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos (salmão, atum), fígado e ovos (foto: Marcus/Pixabay )

Qual a melhor forma de obter vitamina D?

A exposição solar é a principal forma de obtenção desta vitamina, já que o organismo produz a substância a partir da luz ultravioleta. No entanto, existem outras formas de se obter vitamina D, como:

Consumir alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos (salmão, atum), fígado e ovos;

Tomar suplementos de vitamina D.

“Existem diversas situações clínicas nas quais o uso de suplementos de vitamina D pode ser indicado. No entanto, é importante que esse tipo de tratamento seja feito sob supervisão médica, pois a dosagem incorreta da vitamina pode levar a complicações graves para a saúde", avisa Roberto Franco do Amaral.