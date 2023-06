Cadela 'visita' Santa Casa BH e alegra o dia das crianças em tratamento

432

As crianças se divertiram com a presença da Bela (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) As crianças do Instituto de Oncologia da Santa Casa BH, na Região Centro-Sul da capital mineira, receberam, na manhã desta quinta-feira (29/6), uma visita especial: a da cadelinha Bela, que integra o trabalho de terapia assistida em diversos hospitais de Belo Horizonte, e que tem atualmente mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.









A recepção do cão da raça golden retriever no hospital foi muito calorosa entre as crianças, que fizeram carinho no animal, alegrando o ambiente. A pequena Lara Emanuelly, de 3 anos, que trata um tumor no rim no hospital há quatro meses, e quando viu a cadela não saiu de perto.





“Gosto da Bela e ela estava cheirosa. Tenho uma saia, mas não é dessa cor e minha mãe vai comprar um chapeuzinho igual o dela”, disse Lara.





Tainá Alves, mãe da menina, conta que a iniciativa ajuda no tratamento da filha. “É uma visão diferente que ela tem do hospital, anima a criança a vir, a gostar do ambiente. Muitas vezes, ela não quer vir e a gente fala - vai que o cachorrinho aparece de novo - aí, acaba que ela vem sem chorar”, conta.

Lara Emanuelly, de 3 anos e sua mãe Tainá Alves (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Elaine da Silva, é mãe da Alice Alecrim, de 4, que está no hospital há um ano tratando também de um tumor renal. Como está cursando pedagogia, ela entende o valor da visita do cão às crianças.





“Como eles estão nesse espaço privado sem contato com muitos animais, tendo essa oportunidade com a Bela, um animal totalmente doméstico, é muito interessante. A Alice ama muito animais, mas nesse período de tratamento ela não está podendo ter contato, devido às restrições.”





“Então, hoje está sendo uma festa para ela. A autoestima da criança levanta quando ela tem esse tipo de contato”, completou.





A coisa que mais chamou a atenção das crianças foi a roupa de Bela. “Gostei do chapeuzinho e da sainha dela”, afirmou Alice, enquanto abraçava a cadela.

Psicóloga explica benefício



Leia: Como a convivência com pets traz benefícios à saúde mental Estudos da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) e da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) revelam que a terapia assistida por cães pode trazer diversos benefícios para os pacientes, entre eles a liberação de hormônios ligados à felicidade e consequentemente a diminuição do estresse, melhorando a condição emocional e cognitiva dos envolvidos. Juliana Amorim, psicóloga da oncologia pediátrica do Santa Casa BH, explica que a iniciativa tem um efeito muito positivo para os pequenos. “As crianças ficam mais alegres e isso faz toda diferença para o tratamento, falando neurologicamente. O benefício da alegria, da endorfina liberada, melhora a dor e o humor. Essa experiência, tecnicamente falando, faz toda diferença nos sentimentos e nas emoções das crianças”, destaca.Estudos da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) e da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) revelam que a terapia assistida por cães pode trazer diversos benefícios para os pacientes, entre eles a liberação de hormônios ligados à felicidade e consequentemente a diminuição do estresse, melhorando a condição emocional e cognitiva dos envolvidos.

Cão terapeuta Bela

Dono do cão e voluntário, Tiago Elvis conta que Bela chegou na clínica em que sua mulher trabalha como veterinária com a doença do carrapato e pesando 17kg. A esposa disse que a cachorra tinha só mais uma semana de vida. “A adotamos e, de imediato, percebemos que a Bela tinha esse carinho e cuidado, que era diferente dos outros cães. Então, decidimos levá-la nos hospitais”, relata.





Desde 2017, quando foi resgatada, Bela visita os hospitais da capital, mas, nesta quinta, foi sua primeira vez no Santa Casa BH. “A gente vê a Bela hoje ajudando na recuperação e salvando a vida de muitas pessoas. Isso para a gente não tem preço. Já houve casos de pacientes idosos, em cuidados paliativos, que retomaram os sentidos depois da visita”, revela Tiago.

Lara Emanuelly brincando com a cadela terapeuta Bela (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Ele conta ainda que realiza um projeto que entrega presentes nos hospitais e que o tratamento com a cadela é totalmente diferente. “O paciente às vezes se sente incomodado com os presentes, mas, quando chegamos com a Bela, a alegria é imediata. De todo trabalho social que a gente realiza, o que dá mais satisfação de fazer é com a Bela”, elucida.

Tratamento diferenciado

A Bela recebe cuidados especiais para receber o abraço das crianças, ainda mais as que precisam de um tratamento diferenciado. “A gente parou no estacionamento mais próximo possível e passamos um lenço umedecido nas patas dela. Para vir para cá, ela toma um banho e escova o dente. A Bela é tem as vacinas em dia”, assegura o tutor.

Santa Casa BH agradece

Kezia Marques, gerente de Responsabilidade Social e Mobilização de Recursos, é responsável com as iniciativas que acontecem no Santa Casa BH e valoriza o trabalho dos voluntários.





“A quimioterapia é um tratamento invasivo, que traz incômodo para os pequenos. Então, ter um pouquinho de alegria nesse espaço já muda o dia delas, elas já colocam sorriso, interagem e conversam mais com a gente. Elas ficam mais dispostas a encarar o dia delas, que vai ser muito longo”, explica.

Bela alegrou o ambiente do hospital com sua visita (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Como se voluntariar

Para quem deseja fazer um trabalho voluntário ou uma doação para a Santa Casa BH basta ligar nos números: (31) 3238-8805 / (31) 99723-8452 / (31) 3213-5727.





“A gente tem algumas restrições de dias e horários, mas, conversando com a gente, conseguimos encaixar sempre esse tipo de trabalho. E nossas portas estão sempre abertas para todo mundo que quer dividir uma alegria aqui com a Santa Casa”, destaca Kezia.