O que está por trás do aumento dos casos de miopia?

Nesse caso, crianças precisam ter pelo menos 2 horas diárias de atividades em ambientes externos, além de ter tempo de tela reduzido.

Diagnóstico precoce Com relação às consultas oftalmológicas, importantíssimas para um diagnóstico precoce, elas começam no berço, literalmente: o teste do olhinho é feito logo que o bebê nasce. Caso a visão esteja normal, o segundo exame deve ser feito entre 6 meses e 1 ano. A partir de 3 anos, fica a critério médico, mas, de modo geral, o checape ocular deve ser realizado anualmente, caso não exista um problema mais sério na visão. Nesse caso, as consultas devem ser mais frequentes.

Em tempo de eletrônicos e poucas atividades ao ar livre, a consulta ao oftalmologista tornou-se ainda mais essencial para a saúde ocular. O médico ressalta que, quando diagnosticada a miopia em crianças, não, necessariamente, esse resultado indica que a doença vai piorar.:"Em alguns casos, a gente indica tratamento para evitar progressão da enfermidade. Existem vários, um deles é a mudança do estilo de vida, redução de telas, atividades ao ar livre diariamente. É possível ainda usar lentes para óculos que difundem, de modo diferente, os raios de luz dentro do olho e que podem ajudar a diminuir a progressão da miopia. A gente pode usar o tratamento medicamentoso. Em último caso, podemos usar lentes de contato, mesmo em crianças pequenas", esclarece.Leia também: O cérebro se adapta à falta da visão, explica estudo.





O diagnóstico deve ser precoce, por isso essas avaliações são fundamentais, já que o quanto antes o médico vê essas alterações, maior a chance de promover um desenvolvimento visual adequado para essas crianças.







Estudo de pesquisadores de Hong Kong mostrou que houve um aumento dos casos de miopia no período pós-pandemia. Em 2020, o crescimento foi de 28,8% e, em 2021, de 36.2%. O oftalmologista do Hospital Cema, Leonardo Marculino, esclarece os motivos que podem ajudar a explicar essa alta.“Esse aumento é um fenômeno global e está relacionado a fatores genéticos e ambientais, estilo de vida e uso da visão de perto. Porém é importante observar que os asiáticos – local onde foi feito esse estudo – têm uma incidência maior de miopia que a população em geral”, diz o médico.