Brasil ultrapassa 500 crianças e adolescentes superinteligentes

(foto: Divulgação/Mensa Brasil)

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto Quociente de Inteligência (QI) do mundo, informa que o Brasil ultrapassou a marca de 500 crianças e adolescentes superinteligentes identificados no território nacional.Segundo mapeamento da entidade, do total de menores identificados no Brasil (atualmente, com 534), o estado de São Paulo lidera o ranking, com 199 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 64 pessoas, e Minas Gerais, com 59.A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Já em setembro de 2011, ingressou na associação um membro ainda mais novo, com 7 anos de idade. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil possuem 3 anos de idade. Para a entidade fazer a identificação de menores e integrar no quadro de associados, basta os pais ou responsáveis submeterem laudos de testes de inteligência, feitos de maneira particular com profissionais credenciados oficialmente para tal.No total de brasileiros identificados de todas as idades, a entidade reúne mais de 2,6 mil pessoas superinteligentes. Na avaliação de Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. "Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos", aponta Sauaia."Para contribuir na ampliação desse mapeamento, a Associação Mensa Brasil está comprometida em aumentar o conhecimento da sociedade sobre a superinteligência. Além disso, trabalhamos para ampliar a identificação de pessoas com QI muito acima da média, por meio das nossas rodadas de testes, bem como criar um ambiente positivo e estimulante para que estas pessoas possam interagir e evoluir", comenta Sauaia.Raciocínio rápido para resolver problemasBoa memória de longo prazo: capta as informações e as recupera com facilidade quando necessário (lembra-se de nomes ou rostos de pessoas que não vê há muito tempo, datas históricas, imagens, números, por exemplo)Boa memória operacional: capta e processa diferentes tipos de informações ao mesmo tempoConsegue diferenciar sons e visualizar detalhes em imagens com muita facilidadeRápida curva de aprendizado, apresentando habilidades avançadas para a sua idade cronológica: crianças que aprendem a ler aos 3 anos ou antes; crianças que conseguem compor uma música sem nunca ter estudado para issoVocabulário avançado para a sua idadeAlfabetização precoceExcelente desempenho em uma ou mais disciplinas em comparação a seus paresGrande interesse por um assunto e especial dedicação a eleAlto grau de curiosidadeCriatividadeHabilidade para adaptar ou modificar ideiasFacilidade em fazer observações perspicazesPersistência ao buscar um objetivoComportamento que requer pouca orientação do professorLiderança e autoconfiança