Dor crônica é a pandemia do século: saiba como lidar

Etimologicamente, o termo pandemia significa “algo que aflige a todos”. Deste ponto de vista, a médica intervencionista em dor, Amelie Falconi, afirma, sem medo de errar, que a dor crônica é a pandemia do século: “Pense em quantas pessoas você conhece com dores crônicas ou como produtos diversos, que prometem alívio das dores, são ofertados em todos os lugares”, diz. De acordo com ela, fora a morte, não existe nada mais democrático que a dor.: "Ela não diferencia gênero, classe social, religião ou faixa etária”, afirma.









De acordo com a médica intervencionista em dor, devido à sua ampla prevalência, ônus econômico e social, associação com questões de acesso e justiça social, a dor crônica é considerada cada vez mais um problema de saúde pública. Do ponto de vista financeiro, ressalta Amelie Falconi, os impactos na saúde pública são gigantescos: “Para se ter uma ideia, os Estados Unidos dispendem US$ 600 milhões em custos diretos e indiretos de dor crônica anualmente".

Os indivíduos que sofrem de dor crônica percebem claramente como a doença é custosa financeiramente: “Além de aumentar o gasto mensal, com planos de saúde, consultas, reabilitação, remédios e psicólogo, a dor crônica atrapalha que seu portador ganhe dinheiro, porque o impede de trabalhar muitas vezes”, explica a médica.



Outro aspecto importante da vida humana que a dor crônica gasta e que não pode ser recuperado como o dinheiro é o tempo: “O paciente perde vários momentos de lazer por estar em tratamento e quando está de ‘folga’ de médicos e outros profissionais de saúde, está com dor ou cansado demais”, comenta Amelie Falconi.

Cansaço, sofrimento físico e descrença das pessoas

Não bastasse o cansaço e o sofrimento físico, portadores de dor crônica também precisam lidar com a descrença de familiares, amigos, colegas de trabalho e até de profissionais. Conforme Amelie Falconi, como a dor é algo um subjetivo e não aparece em exames, é comum que muitos não saibam lidar com pacientes nesta condição: "Além de não saber o que é dor, nós profissionais também saímos da faculdade com deficiências severas como falta de empatia e compaixão com os portadores dessa doença".

Falta de empatia diante da ignorância





"Diferente de um paciente com doença cardíaca, que tem medo de passar por uma cirurgia, um portador de dor crônica deseja a intervenção cirúrgica como primeira opção de tratamento", comenta a médica intervencionista em dor. Isso ocorre, segundo ela, porque não se leva tão a sério uma doença invisível quanto uma doença que se vê: "Em um mundo ideal, porém, cuidaríamos da dor da mesma maneira que cuidamos de um coração: seguindo etapas e corrigindo fatores de riscos, que são responsáveis por desencadear e alimentar a dor crônica", diz a médica.

Passos do tratamento da dor crônica



O paciente deve ser submetido a um tratamento conservador ativo, ou seja, uma fisioterapia bem-feita, de preferência uma fisioterapia particular (não genérica) Se este caminho não funcionar, deve-se ir para o plano B: cirurgia. É importante corrigir fatores de risco do paciente significa interferir no estilo de vida da pessoa, estimulando-a a praticar atividade física, dormir bem, comer adequadamente e cuidar da saúde mental. No tratamento da dor crônica não se pode esquecer do uso de medicamentos. Estes são importantes para devolver uma certa autonomia ao portador da doença, para que ele dê prosseguimento à fisioterapia, por exemplo. Contudo, alerta Amelie Falconi, controlar a dor com farmacológicos não significa usá-los de forma indiscriminada, mas sim com orientação médica: “O uso de remédios sem orientação pode atrapalhar o funcionamento dos outros remédios que você utiliza e, consequentemente, o tratamento de outra doença. Pior: automedicar-se pode causar a cronificação da dor”. Saiba dos passos que precisam ser respeitados no tratamento da dor crônica de acordo com a médica intervencionista em dor:

A dor é multifatorial

Se tudo influencia na dor crônica, Amelie Falconi volta a ressaltar a importância de empregar medidas além das farmacológicas para ajudar no controle da dor, mas também para melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade e reduzir os sintomas associados.



Conforme a médica intervencionista em dor, para obter bons resultados no tratamento da dor crônica, não basta olhar apenas para a doença: “Cada dor se manifesta de uma maneira totalmente diferente e individual. O mesmo tratamento apresenta resultados diferentes em pessoas diferentes. Isso mostra porque precisamos olhar para a pessoa, além da dor”.







A falta de conhecimento médico sobre o assunto faz com que milhares de pacientes com dor crônica saiam dos consultórios sem um controle adequado da dor. Já a falta de compreensão, acolhimento e empatia por parte das pessoas próximas faz com que o fardo da dor se torne ainda mais difícil e suportar. De fato, segundo a médica, o contexto de ignorância e descrença compromete toda a abordagem da dor e faz com que pacientes não se tratem de maneira adequada. Amelie Falconi explica que a dor é multifatorial, com interações complexas entre muitos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Em outras palavras, a dor influencia em tudo e tudo influencia na dor. Conforme a médica, quando o paciente usa e abusa de remédios ele trata apenas os sintomas dessa dor, que, por terem causas variadas, não são resolvidas com a utilização de remédios: "Chamo isso de 'enxugar gelo' na dor crônica. O paciente não modificou o que está causando a dor, então, a consequência é ela intensificar e torná-la permanente".