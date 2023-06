Clima frio agrava sintomas de pacientes com dor crônica

683

Além de não abandonar a atividade física, outras medidas para encarar o frio são o uso de bolsa de água quente e de agasalhos adequados à temperatura (foto: Saranya7/Pixabay) Dores costumam ser preditivos de mudança climática. Quem nunca viu pessoas darem indícios, prevendo a chegada da chuva ou do frio, apenas por que sentem sua dor no joelho , por exemplo, aumentar de intensidade. Por mais inusitado que possa parecer, há uma lógica por trás deste raciocínio.





“Com as quedas da temperatura, o organismo faz diversas medidas com o intuito de reduzir a perda de calor. Entre elas a vasoconstrição, processo de “encolhimento" dos vasos sanguíneos, que redistribui o fluxo sanguíneo e gera redução da circulação do sangue, principalmente nas extremidades do corpo (mãos e pés)”, explica a médica intervencionista em dor.

Alteração na circulação do sangue

Essa alteração da circulação de sangue nas extremidades aumenta a viscosidade do líquido sinovial, substância encontrada dentro das articulações, que é responsável por sua lubrificação: “Quanto mais denso o líquido, mais rígido se tornam as articulações, piorando as dores articulares”, diz Falconi.





Conforme a médica intervencionista em dor, a vasoconstrição provocada pelo frio faz também com que os músculos não fiquem aquecidos como ficariam em temperaturas mais altas, levando-os a se contraírem: "Essas contraturas musculares, por sua vez, exacerbam as dores, especialmente em pacientes que já sofrem com dores miofasciais”, ressalta a médica.

Redução da prática de atividade física

Para piorar a situação, em decorrência do desconforto ocasionado pela exacerbação das dores, muitos pacientes costumam reduzir a prática de atividades físicas e abandonar programas de reabilitação quando faz frio: "Isso também contribui para o agravamento das dores crônicas neste período", afirma Falconi.

Neste sentido, ressalta a médica intervencionista em dor, tudo que o paciente não deve fazer é negligenciar programas de reabilitação e a prática de atividade física. Esta, por exemplo, ajuda a aquecer o corpo, contribuindo para a expansão dos vasos sanguíneos e para a diminuição das dores articulares e musculares.





Outras medidas que devem ser tomadas, de acordo com Falconi, visando ao alívio das dores durante o frio são: o uso de bolsa de água quente e de agasalhos adequados à temperatura: “Aquecer ajuda a relaxar a musculatura, melhora a circulação sanguínea e diminui as dores”, diz Falconi.





A médica intervencionista em dor ressalta ser fundamental também a quem observa sua dor aumentar durante o frio buscar ajuda médica para avaliar cada situação: “O médico poderá, por exemplo, fazer ajustes na medicação para mitigar a dor".