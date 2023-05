Treino em dias frios: o que é mito e verdade e aproveite melhor a academia

683

Treinar no frio queima mais calorias: Verdade.

"Sim, é real. Treinar no inverno faz com que a queima de caloria seja maior. Isso acontece porque a exposição ao frio faz com que o corpo gaste mais energia para manter o equilíbrio da temperatura, estimulando a termogênese, a capacidade de queimar calorias para gerar calor”, explica Godoi.



Por conta do frio não preciso me hidratar com tanta frequência: Mito.

Nesta época mais gelada do ano também é importante manter o consumo de líquidos para evitar a desidratação e o ressecamento da pele , principalmente porque o corpo fica mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados: "Manter a hidratação do organismo ainda faz com que as células e as funções vitais continuem em operação, evitando tonturas, desmaios e até mesmo estados de confusão mental. A desidratação causa piora no desempenho, além de fadiga, cãibras, superaquecimento do corpo, por exemplo", explica Ronaldo. Os cuidados com a hidratação seguem as mesmas recomendações que nas estações mais quentes: segundo o educador, o recomendado é ingerir 250 ml de água a mais para cada meia hora de exercício.

Como nos dias de temperaturas mais baixas a musculatura se contrai na tentativa de produzir calor e a frequência cardíaca diminui, o aquecimento tem uma função muito importante para relaxar a musculatura. O efeito disso é aumentar a circulação sanguínea e a temperatura corporal, além de evitar lesões, orientam os profissionais.

Melhor treinar menos nos dias frios: Mito.

“É muito importante manter uma rotina, mesmo na estação mais fria do ano para alcançar os resultados desejados. Vale lembrar que o corpo tem um aproveitamento muito melhor no frio, já que o treino rende mais e reforça o sistema imunológico. Ou seja, vale muito a pena se exercitar no frio", avisa Clauber.











Com a proximidade do inverno, as temperaturas têm ficado baixas e com previsão que caiam ainda mais até entrarmos definitivamente na estação mais fria do ano. A mudança no clima traz algumas dúvidas para quem está começando a criar a rotina de ir à academia . Os educadores físicos Clauber Carvalho e Ronaldo Godoi, fundador e CEO da Red Fitness, ajudam a esclarecer o que é mito e o que é verdade sobre os treinos nos dias mais frios.