Como controlar o apetite no frio e evitar engordar no inverno

A sopa é ótima escolha, mas cuidado para não colocar itens demais, já que tudo parece combinar com o prato no inverno (foto: silviarita/Pixabay ) Os meses mais frios do ano chegaram e junto com a troca da estação, a alimentação também acaba mudando bastante. A maioria das pessoas sente mais fome durante o frio, o que traz aquela “desculpa” para se jogar nos alimentos mais saborosos, gordurosos e bem mais calóricos. Agora, será mesmo que o frio realmente causa mais fome?





LEIA MAIS 15:12 - 06/06/2022 Estudo da UFMG revela redução da vacinação contra febre amarela no Brasil

11:30 - 06/06/2022 Como fazer uma poção de amor cientificamente comprovada

04:00 - 05/06/2022 Alimentação é essencial no controle da pressão



“Além disso, muita gente nem repara que consome menos água no frio, e isso, mesmo que pareça inofensivo, pode contribuir para desidratação, que também costuma aumentar a fome", avisa a endrocrinologista. A médica endocrinologista Thais Mussi, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), explica que sim. Dias frios despertam mais fome. E isso ocorre principalmente porque, neste período, o corpo gasta mais energia para manter a temperatura corporal, o que naturalmente exige um pouco mais de nutrientes.“Além disso, muita gente nem repara que consome menos água no frio, e isso, mesmo que pareça inofensivo, pode contribuir para desidratação, que também costuma aumentar a fome", avisa a endrocrinologista.

Como controlar o apetite?

Como a fome realmente vem, fica fácil decidir por aumentar o consumo de alimentos nas refeições, e até mesmo consumir alimentos mais calóricos, que ajudam a aplacar várias das vontades que surgem.

Mas Thais Mussi alerta que é preciso ter cautela, já que no frio é comum diminuir a quantidade de atividade física , o que, junto com o consumo descontrolado de alimentos, pode alterar o peso e até prejudicar a saúde.

As dicas para controlar a fome no frio

A endecrinologista Thais Mussi destaca que é preciso equilíbrio no consumo dos alimentos neste período, de maneira que o corpo seja nutrido e saciado (foto: Arquivo Pessoal) Não deixar de lado as atividades físicas. "Mesmo parecendo difícil, o exercício ajuda a regular hormônios como a serotonina e a melatonina, essenciais para que a mente permaneça saudável no

período, com bom sono e disposição para atividades do dia a dia."

Hidratação é fundamental. "Para manter o corpo em atividade e evitar a desidratação. Além de garantir que se tenha níveis “normais” de fome."

A sopa é ótimo escolha, mas precisa de atenção no preparo. Thais Mussi avisa: "Cuidado para não colocar itens demais, já que tudo parece combinar com uma sopa no inverno. O ideal é adicionar no máximo quatro tipos de vegetais, um macarrão leve, um tipo de carne, e maneirar no consumo de queijo”.



A médica recomenda não deixe as saladas de lado, já que são fontes de fibras e nutrientes, o que deixa a alimentação balanceada. "Se for difícil comer salada no frio, escolha opções que possam ser refogadas com azeite, como repolho, couve, espinafre e agrião, combinando-os com alguns vegetais, como cebola e tomate. Ficará saboroso".

Massas, mingau e bebidas quentes





Bebidas quentes são bem-vindas, só não exagere no chocolate quente (foto: Steve Buissinne/Pixabay)

Massas são ótimas opções, mas também exigem cautela: "Lasanha todos os dias é um pouco complexo. Um macarrão cheio de queijo ou molhos muito calóricos também. É só equilibrar, que dará tudo certo".

Um alimento reconfortante e que aquece é o mingau, que vai muito bem. Existem diversas opções, seja com aveia, frutas, entre outros. "É só observar o tipo de leite utilizado, trocando-o por opções menos calóricas ou até mesmo água. Incluir uma tigela de mingau no café da manhã ou lanche da tarde para se sentir quentinho e saciado."

bebidas Quanto às , as quentes são uma boa escolha: "Pode ser chá e até mesmo variedades de cafés. Chocolate quente também, mas em menor quantidade ou com leites menos gordurosos", ensina a endocrinologista.

A médica afirma que as frutas e oleaginosas devem permanecer no cardápio dos lanches: banana, abacate e oleaginosas, como nozes e castanha, irão fazer muito bem para o corpo enquanto tem um tempo frio lá fora.





“O que este período realmente precisa é de equilíbrio no consumo dos alimentos, de maneira que o seu corpo seja nutrido e saciado, enquanto tenta ao máximo te manter quentinho e ativo”, enfatiza Thais Mussi.