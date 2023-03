Conheça as cores das principais campanhas de saúde no Brasil

O movimento colorido de conscientização de determinadas enfermidades e saúde nasceu do desejo de alertar a população sobre o perigo de algumas patologias e incentivar os cuidados (foto: Teyssier Gwenaelle/Pixabay ) As cores de alerta. Cada mês tem a sua. A cada 30 dias uma tonalidade se apresenta como guia de vigilância na prevenção de doenças e manutenção da saúde. O movimento colorido de conscientização de determinadas enfermidades e saúde nasceu do desejo de alertar a população sobre o perigo de algumas patologias e incentivar os cuidados, assim como a busca do diagnóstico precoce.





Alguns já estão mais gravados entre a população brasileira: o outubro rosa, o novembro azul, o dezembro laranja. Matizes identificadas com o câncer de mama, de próstata e de pele respectivamente.







Além deles, há várias cores que aparecem ao longo do ano, com a missão de prevenir e conscientizar as pessoas sobre a Além deles, há várias cores que aparecem ao longo do ano, com a missão de prevenir e conscientizar as pessoas sobre a saúde física e mental e temas relevantes envolvendo autocuidado, bem-estar, qualidade de vida, direitos, deveres e demais bandeiras que envolvem o guarda-chuva da saúde.

Janeiro Branco – Saúde mental

Mês dedicado à saúde mental , tempo de chamar a atenção e conscientizar as pessoas de que depressão, ansiedade, transtornos alimentares, bipolaridade, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade Borderline, Burnout e tantas outras enfermidades, que são assuntos sérios e que precisam de atenção e acompanhamento de um profissional da saúde.

Janeiro Roxo – Hanseníase

Mês de conscientização sobre a hanseníase , também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, é uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada pelo bacilo Mycobacterium. As ações de divulgação é um alerta, já que dados apontam que o Brasil concentra 90% dos casos na América Latina e ocupa o 2º lugar no ranking mundial, atrás apenas da Índia. Os portadores são vítimas do preconceito e da falta de informação. O tratamento é gratuito na rede púbica de saúde, mas deve começar o mais rápido possível.





Fevereiro Roxo – Alzheimer, fibromialgia e o lúpus

No mês do carnaval, a atenção recai sobre o Alzheimer, fibromialgia e o lúpus . Ter o diagnóstico precoce é um dos principais objetivos da campanha, que ajuda no controle dos sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Endometriose e câncer do colo do útero recebem atenção no mês de março (foto: Findacentro/Reprodução)

Março Lilás – Câncer do colo do útero

Período de atenção especial à saúde da mulher. Tempo para falar sobre a prevenção do câncer do colo do útero, que é hoje, no Brasil, é a quarta maior causa de morte de mulheres.

Março Amarelo – Endometriose

No mês da mulher, outra campanha de alerta se atém para os sintomas, prevenção, diagnóstico e tratamento da endometriose, doença que afeta milhares de pacientes.

Março Verde – Neuromielite Óptica

Mês de conscientização sobre a neuromielite óptica , doença rara e autoimune do sistema nervoso central que se caracteriza por atingir e destruir os nervos ópticos e da medula espinhal, causando a perda da visão, dificuldade para andar, dormência nos braços e pernas, entre outros. Por muito tempo, ela foi considerada uma doença derivada da esclerose múltipla, e muitos pacientes sofreram danos graves ao fazer o tratamento de EM, já que o mesmo não é recomendado para a NMO e causa sequelas ainda mais graves.

Abril Azul – Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Maio Vermelho - Câncer de boca

Junho Vermelho – Incentivo à doação de sangue

Campanha de prevenção e conscientização sobre a saúde do sangue . Mês para incentivar à doação de sangue que pode salvar vidas. A doação ajuda a todos e pode fazer a diferenças na vida de quem recebe.

Junho Laranja – Anemia e leucemia

O laranja chega para ajudar a difundir informações sobre a anemia e a leucemia , doenças causadas por deficiências nas células sanguíneas.

Julho Amarelo – Hepatites virais

O amarelo aparece de novo entre as cores, mas dessa vez para tratar das hepatites virais . A campanha tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.No caso específico das hepatites virais, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D (Delta) e E e têm um impacto na vida da população brasileira, principalmente a hepatite B e C.

Agosto Dourado - Aleitamento materno

câncer da boca é um tumor maligno que afeta lábios e a estruturas da boca , como gengivas, bochechas, céu da boca e língua. No Brasil, é o quinto mais frequente em homens, ocorrendo principalmente a partir dos 40 anos de idade.

O mês de agosto simboliza a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade.

Setembro Amarelo – Prevenção ao suicídio

A força da cor amarelo surge novamente. Agora, carrega a missão de destacar a campanha de prevenção ao suicídio . Tempo de conscientização sobre esse grave problema e formas de evitá-lo. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS), o suicídio é a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Dados da OMS também apontam que o suicídio é considerado a segunda causa de mortes entre jovens no mundo, depois de acidentes de trânsito.

Setembro Verde – Doação de órgãos

Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas (foto: Reprodução)

Período de conscientização e incentivo para a doação de órgãos. Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas, já que é possível doar mais de um órgão e tecidos. Entretanto, as filas de espera para receber um órgão ainda são longas e foram agravadas pela pandemia da COVID-19.

Setembro Dourado – Câncer infantojuvenil

Mês marcado pela da campanha de conscientização sobre o câncer infantojuvenil para reforçar a importância do acompanhamento pediátrico de rotina e o diagnóstico precoce da doença. No Brasil, o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos.

Outubro Rosa – Câncer de mama

Uma das campanhas mais conhecidas, é hora de alertar a população sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e a importância dos cuidados com o corpo da mulher.

Novembro Azul – Câncer de próstata

Hora de focar na saúde masculina. O azul é a cor de destaque para o período que tem como objetivo levar os homens a se preocuparem mais consigo mesmos, alerta sobre o câncer de próstata.

Novembro Azul – Diabetes

O dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes , definido pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e Organização Mundial da Saúde desde 1991. No mundo, o mês de novembro é marcado por uma série de atividades em prol do diabetes, doença que já atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo, causando mais de 5 milhões de mortes anuais (em parte porque aproximadamente metade das pessoas não sabe que tem diabetes). O símbolo é o círculo azul.

Dezembro Laranja – Câncer de pele

Fim do ano, em pleno verão, tempo de muito sol que pode afetar a saúde da pele. Daí a campanha dedicada ao câncer de pele . É o tumor maligno de maior incidência no Brasil: o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%).

Dezembro Vermelho – Aids