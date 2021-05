Santa Casa BH inaugura Instituto de Oncologia e deve triplicar atendimento

Fachada da Santa Casa de BH iluminada com luzes rosas em apoio à Campanha do Outubro Rosa (foto: Reprodução/Comunicação Institucional da Santa Casa BH - 2/10/2020)

deque fica na Região Leste da capital,vai inaugurar, nesta sexta-feira (21/5), odepara o atendimento de milhares de pessoas que estão na luta contra vários tipos de. A unidade vai possibilitar que a instituição triplique sua capacidade de atendimento.O novo espaço tem 37, 88para tratamento de, dois aceleradores lineares, quatro leitos de urgência, salas de observação, além de toda a infraestrutura hospitalar.Há mais de 100 anos, a Santa Casa BH oferece tratamento oncológico à população. O hospital foi a primeira instituição de saúde de Minas Gerais a cuidar de pacientes com câncer. E, ano após ano, se destaca como uma das referências nessa área de atendimento.Em 2020, foram mais de 63 mil atendimentos entre primeira consulta, sessões de, procedimentos e retornos para controle.O Instituto de Oncologia será inaugurado no dia em que o maior hospital de Minas Gerais comemora 122 anos de fundação.A cerimônia será realizada a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no YouTube.