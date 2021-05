Criança em tratamento de câncer se emociona ao ser visitada por policiais

As policiais militares durante visita à pequena Isabelly, no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (foto: FSFX/Divulgação ) A garotinha Isabelly Vitória Pereira Santos, de 11 anos, viveu uma emoção diferente nesta quarta-feira (19/5). Internada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, Vale do Aço, onde faz tratamento contra um câncer, ela teve um sonho realizado pelo projeto "O que importa para você?".



Emocionada, a mãe de Isabelly, a dona de casa Rosângela Pereira Dias, disse que a visita foi de grande importância para a sua filha.



“Ela sonha desde pequena em ser policial. Fico sem palavras para agradecer a esse gesto de amor e solidariedade. Minha filha está muito feliz com essa surpresa. Que Deus abençoe a todos vocês”, disse.



A 2ª tenente Cledeane Maria de Paula Garcia, do 14° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, agradeceu a oportunidade de levar alegria e inspiração à menina Isabelly.



“Esse é um presente de Deus para nós da instituição. É sempre muito gratificante ser estímulo para crianças. Isso faz com que nos tornemos pessoas melhores e possamos cada vez mais inspirar pessoas e servir como exemplo de integridade”, conta.





Além de receber mimos das policiais, Isabelly foi agraciada com um vídeo que a corporação fez especialmente para ela.



Na terça-feira (18/5), a ronda feita pelas policiais militares de toda a região foi em homenagem à criança. Antes de sair para patrulhar a cidade, as PMs mandaram recados de força e esperança.



De acordo com a coordenadora da Oncologia do Hospital Márcio Cunha, Carmem Célia Negreli Feliciano, ações como essa reforçam o compromisso da Fundação São Francisco Xavier com o cuidado e o tratamento humanizado.



“Muitas coisas que para nós podem parecer simples, podem ter um significado gigante para outras pessoas. Estamos cada vez mais focados em contribuir para a recuperação dos pacientes e oportunizar momentos de alegria e conforto durante o tempo que estiverem em tratamento aqui na unidade”, comentou.