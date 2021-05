Aulas presenciais são retomadas gradualmente em Bom Despacho

As salas de aulas foram divididas de acordo com o número de alunos e metragem (foto: Divulgação/ Prefeitura de Bom Despacho)

Os cerca de 1,5 mil alunos da rede municipal de Bom Despacho, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, retornaram gradualmente as aulas presenciais. O retorno foi autorizado pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 a partir de adoção de protocolo sanitário.



Inicialmente, quatro escolas do ensino fundamental reabriram as portas para receber os estudantes: Coronel Praxedes, João Dornas, Flávio Cançado Filho e Dona Duca. Com aulas escalonadas, podem acompanhar presencialmente os alunos com idade entre seis e 14 anos.



Cada escola desenvolveu o escalonamento respeitando o número de alunos e tamanho das salas. “O dia em que a criança não está no presencial ela continua recebendo as aulas online”, explicou a secretária municipal de educação, Lucinha Gontijo. O cronograma foi repassado aos pais.



O retorno presencial não é obrigatório. O ensino remoto será mantido para quem não quiser encaminhar os filhos para as escolas. “Mas a criança que vier terá uma chance maior de reforçar a aprendizagem e ter um pouco de contato social, mesmo com distância”, defendeu Lucinha. A vaga será garantida mesmo para aquele que optar em não retornar presencialmente no momento.



Adaptação

Produtos de higiene, como álcool gel foram disponibilizados nos banheiros (foto: Divulgação/Prefeitura de Bom Despacho)

Antes de autorizarem o retorno, visitas foram feitas nas instituições por técnicos. "As professoras estão preparadas. As escolas foram todas adaptadas com distanciamento, no banheiro, com os materiais de limpeza, aferição de temperatura na entrada, tudo com segurança", menciona a secretária.



Os alunos que apresentarem qualquer sintoma gripal, seja tosse ou febre não devem ir às aulas. “Em caso de acontecer de alguma pessoa das escolas, seja aluno ou funcionário, ser diagnosticada com COVID, as aulas serão suspensas”, garante Lucinha. Quem for portador de alguma comorbidade também deve permanecer em casa.



Um decreto municipal dispensa os professores que se enquadrem dentro de grupos de riscos. Eles continuarão a trabalhar na modalidade de home office.





As aulas presenciais foram retomadas na rede privada. A estadual também está autorizada, porém depende de definição do governo do estado. O município ainda não tem projeção de quando será normalizado o funcionamento das creches.



Boletim atualizado



Desde o início da pandemia Bom Despacho contabiliza 6.960 casos de COVID-19, destes 3.083 foram confirmados e 67 pessoas morreram.

*Amanda Quintiliano especial para o EM