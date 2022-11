Médico é agredido e ameaçado de morte em posto de saúde de BH

Na saída do posto, o suspeito teria dito que mataria o médico (foto: Reprodução/Google Street View (2019)) Um médico de 32 anos foi agredido na tarde dessa terça-feira (29/11) por uma paciente e o namorado dela no Centro de Saúde Padre Fernando de Melo, no Bairro Palmares, Região Nordeste de Belo Horizonte. O profissional teria negado um pedido de receita médica para um medicamento que a suspeita já teria recebido na farmácia da unidade, o que causou a revolta e as agressões.





Segundo relato do médico à Polícia Militar (PMMG), a mulher, de 36 anos, teria ficado nervosa e quebrado diversos objetos do consultório e feito ameaças verbais, até que se retirou da sala. Momentos depois, ela retornou com o namorado, alegando ter sido expulsa, o que foi negado pelo profissional.









Testemunhas contaram aos militares que escutaram o homem dizer que retornaria para matar o médico. A PM fez o registro de agressão e ameaça, fez as buscas, mas não encontrou o suspeito.





Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disse estar ciente do ocorrido e que presta todo o suporte necessário à equipe do Centro de Saúde, informando que a Polícia Civil (PCMG) acompanha o caso. “Para garantir a segurança no local, uma viatura da Guarda Municipal foi enviada e permaneceu na unidade até o fechamento”, explica.

A PC abriu um procedimento investigativo para apurar o caso e os trabalhos estão a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil Leste da capital mineira.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira