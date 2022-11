Garoto que sonha em ser policial ganha festa temática no Sul de Minas

Portal Terra do Mandu

Festa de aniversário temática foi realizada no Sul de Minas (foto: Acervo pessoal) O pequeno Paollo completou cinco anos no último dia 22 de novembro e ganhou uma festa temática mais que especial em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Ele é apaixonado pela Polícia Militar (PMMG) e os pais resolveram comemorar convidando policiais para o evento.

“Mesmo não tendo ligação direta com militar, ele sempre se mostrou muito afeto pela PM, se referindo aos militares como “meus amigos” sempre que os vê de serviço”, explicou o 20° BPM, com sede em Pouso Alegre.



“A festa foi marcada por intensa emoção, tanto dos familiares, bem como dos militares que ali estiveram, evidenciando que a atividade policial reverbera e frutifica, até mesmo na mais tenra idade. Com isso, reforçando o sentimento de que cada esforço vale a pena, diante da alegria que foi despertada na criança”, completou a corporação, em nota.

Festa de aniversário no Sul de Minas (foto: Acervo pessoal)

Admiração desde cedo

Segundo a família, Paollo já demonstrava o amor pela Polícia Militar desde os 2 anos, quando já chamava os policiais de “amigos” quando avistava alguma viatura na rua. “Sempre querendo atenção das viaturas”, contou o pai, o empresário Nelson Xavier.

O avô paterno de Paollo atuou como PM no estado de São Paulo por muitos anos, o que também contribuiu para aumentar a paixão do neto. Segundo a família, sempre que visita o avô, Paollo brinca com miniaturas de viatura.

“Ele vem de lá pra cá dizendo para todo mundo que pergunta o que ele quer ser quando crescer: “polícia”. Assim vamos apoiando sua vontade, vamos mostrando sempre o caminho do bem. Paollo é uma criança abençoada”, enfatizou o pai.

Iago Almeida / Especial ao EM