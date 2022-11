Polícia investiga ameaça de massacre em escola no Sul de Minas

BE

Aulas continuaram normalmente na escola, segundo a Secretaria de Estado de Educação (foto: Reprodução/Redes Sociais) Mais um caso envolvendo violência contra escolas veio à tona neste mês em Minas Gerais. Em Carrancas, no Sul do estado, uma professora da Escola Estadual Sara Kubitschek recebeu agressões verbais de uma pessoa que se apresentou como aluna e ameaçou cometer um massacre na instituição, segundo boletim registrado pela Polícia Militar (PM) em 17 de novembro. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCMG).









Nas mensagens, o autor se apresentava como “a aluna mais inteligente do 7º ano”. Ele chamava a professora de ‘gorda’, ‘puta’ e ‘petista’ e ameaçou cometer um massacre na escola e matá-la com um revólver do pai caso ela fosse trabalhar. O conteúdo da conversa foi impresso e armazenado para compor a investigação.





Em nota, a Polícia Civil informou que equipes estão apurando as circunstâncias e a autoria do crime e, até o momento, não houve prisões. A ocorrência foi finalizada na 9ª Delegacia de Polícia de Itumirim.





A reportagem perguntou à Secretaria de Estado de Educação sobre o fato para saber se as aulas foram suspensas na escola Sara Kubitschek e se a pasta acompanha o caso. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.





A Secretaria de Estado de Saúde informou que o serviço de inspeção da Superintendência Regional de Ensino de São João del Rei, responsável pela coordenação da escola, esteve no local. Como não foi verificada nenhuma situação fora da normalidade, as aulas seguiram normalmente. A pasta afirma que realizou um momento de escuta e conversa com alunos e responsáveis e intensificou o controle na entrada da escola de forma preventiva.





Violência nas escolas

Também em novembro, na última sexta-feira (25/11), duas escolas em Aracruz-ES, foram invadidas por um atirador que matou quatro pessoas e deixou outras 11 feridas . Um suspeito, de 16 anos, é filho de um Policial Militar e foi apreendido após o crime. Na casa dele foram recolhidos materiais com simbologia nazista.