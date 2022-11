Escolas estaduais de Minas terão câmeras de segurança e alarmes

A E. E. Padre Alberto Fuger, em Campo Belo, na Região Oeste do estado, já instalou o sistema (foto: SEE/Divulgação)

As escolas estaduais de Minas Gerais vão passar a ter câmeras de segurança e sensores de presença com alarmes. Os dispositivos de segurança foram entregues às unidades escolares no fim de outubro, e a previsão é que até janeiro do ano que vem todas já tenham feito a instalação dos equipamentos.