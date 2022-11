Outra escola de Contagem foi alvo de vandalismo nesta terça-feira

Escola Municipal José Silvino Diniz foi invadida e vandalizada durante a madrugada. À menos de 6km, outra escola também sofreu com depredações no mesmo dia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Mais uma escola de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de vandalismo durante a madrugada desta terça-feira (29/11). A Escola Municipal Professora Maria Martins, no Bairro Tropical, amanheceu com vidros e câmeras quebrados.A instituição fica a cerca de 5 km da Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira, onde foram registrados ataques de cunho neonazista na manhã de hoje. A polícia investiga se os ataques foram feitos pelo mesmo grupo."Foi só depredação de vidros, não houve referências ao neonazismo na escola Mariazinha, mas ocorreu também o vandalismo", comentou assessora da Secretaria Municipal de Educação de Contagem, Tereza Cristina de Oliveira.Segundo a Polícia Militar (PM), ainda não foi possível quantificar os danos na unidade.Na madrugada desta terça-feira (29/11), a Escola Municipal José Silvino Diniz foi invadida e vandalizada.Quando os funcionários e professores chegaram para trabalhar na manhã de hoje, encontraram vidros de janelas e carteiras quebrados, vasos de plantas revirados, pichações de suástisca, o maior símbolo do nazismo, e o nome do Hitler.O ataque supostamente faz parte de um jogo, inspirado em um videogame, e que envolve uma série de desafios , entre eles o vandalismo. A informação está sendo investigada pela Polícia Civil.O ataque abalou professores, funcionários e mães de alunos. Uma funcionária, que preferiu não se identificar, teme uma tragédia. "Eles falam que foi só uma brincadeira de criança, mas o que fica pra gente é o medo . Vamos ficar esperando pra ver o que vai acontecer?", questiona.As crianças também estão com medo de voltar para a escola . "Meu menino de 10 anos já não quer vir. Eu tive que tranquilizá-lo e dizer que ele não precisa voltar até que isso seja resolvido", contou uma mãe. As aulas foram suspensas até 1º de dezembro, devido aos danos.A Guarda Municipal afirma que irá intensificar o patrulhamento noturno nos arredores da escola. "A escola já tem toda uma dinâmica no período diurno. Vamos intensificar à noite", declarou o comandante da corporação, Wedisson Luiz.Ele destacou, ainda, que o caso está sendo investigado. "Nós ainda não temos nenhuma confirmação dessa situação. Estamos apurando com cautela, com cuidado. A Polícia Civil inclusive já está no circuito investigando", adiantou.