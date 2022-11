Homem é preso suspeito de furto de carro em BH

Os dois suspeitos foram flagrados mexendo em um carro. Após avistarem os policiais, os homens fugiram (foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi preso suspeito de roubar um carro na noite dessa segunda-feira (28/11), no bairro Castelo, Região da Pampulha de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram flagrados mexendo em um carro. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo estava com as portas e o capô aberto.

Um dos homens mexia na parte da frente do carro e o outro estava no banco do motorista, mexendo na ignição. Quando os policiais se aproximaram, os homens fugiram em direção a uma mata.

A Polícia Militar, então, montou um cerco no local, com apoio de uma aeronave e de cães da corporação.

Houve perseguição e um dos suspeitos foi preso com escoriações pelo corpo por causa da fuga. Ele foi levado para a UPA Pampulha, onde recebeu atendimento.

Os policiais questionaram o suspeito sobre o carro e sobre a tentativa de fuga, mas ele permaneceu em silêncio e também não deu informações sobre o companheiro.

O carro onde estavam os suspeitos tinha queixa de furto e estava danificado.

Ainda segundo a Polícia Militar, o detido tem passagens pela polícia por roubo, furto e receptação.

O outro homem segue foragido. O veículo foi encaminhado para o pátio do Detran.