Homem deixa mulher desacordada e comete estupro em Uberaba

Homem usava cordão escapulário no momento do crime (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar de Uberaba procura um homem que deixou desacordada e estuprou uma mulher de 30 anos ao lado de uma pista de caminhada, no bairro Univerdecidade, em região de mata.No momento do crime, na manhã do último sábado (26/11), a vítima e o suspeito entraram em luta corporal, e ela arrancou do pescoço dele um cordão escapulário com imagens de duas santas.Depois de recobrir a consciência, a mulher, que estava seminua, foi até a avenida Doutor Randolfo Borges Júnior e parou uma viatura policial que passava pelo local.Em seguida, ela foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), onde passou por atendimento médicoo. Foram constatados o abuso sexual e diversas escoriações nos braços e no pescoço.A mulher contou à PM que, antes do crime, ela deixou a sua motocicleta estacionada na via e iria caminhar até o Parque Ataliba Guaritá Neto. Ao passar por uma trilha de pedestres, perto de uma ponte sobre o Rio Uberaba, surgiu um homem negro, magro e de cabelo raspado.Depois disso, a vítima relatou aos militares que o suspeito passou ao lado dela, sorriu e, repentinamente, a agarrou pelo pescoço. Logo depois, ele a arrastou por cerca de 15 metros, deixou-lhe desacordada após luta corporal e praticou o estupro.Consta também no boletim da Polícia Militar que a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos de praxe no local do crime.