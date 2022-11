Homem é preso por aplicar 'mata-leão' e tentar estuprar mulher em loja

Homem foi imobilizado por pessoas que estavam perto da loja (foto: Comunidade Click Curvelo)

Um homem foi preso na quinta-feira (17) após atacar a atendente de uma loja em Curvelo, na Região Central de Minas. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito aplicou um "mata-leão" na funcionária e a levou para o fundo do estabelecimento com o objetivo de estuprá-la.A corporação informou que o agressor entrou na loja portando uma faca e ameaçou a funcionária de estupro. Desesperada, ela entregou o dinheiro do caixa e pediu para ele ir embora, mas ele se recusou e continuou empunhando a arma contra ela.Em um momento de distração, a mulher tentou fugir, mas foi impedida pelo suspeito, que aplicou o golpe. Pessoas que passavam na rua perceberam a situação após ouvirem gritos de pedido de socorro.Um grupo entrou no comércio e imobilizou o autor até a chegada da polícia. Segundo testemunhas, o homem estava agressivo e aparentemente embriagado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Curvelo. Já a funcionária da loja não se feriu.