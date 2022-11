Mulher que reagiu a estupro e matou idoso é indiciada por homicídio

Sthéfanie Marques Ferreira Cândido foi presa em 27 de outubro (foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 30 anos foi presa acusada de homicídio, após reagir e matar um idoso de 72 anos, que teria tentado estuprá-la, em São Lourenço, no Sul de Minas. A família de Sthéfanie Marques Ferreira Cândido fez um post nas redes sociais alegando que a prisão foi injusta por se tratar de legítima defesa.

Um perfil de mobilização da campanha #juntospelafanny foi criado no Instagram, com o intuito de arrecadar recursos para o pagamento dos advogados.

Sthéfanie, que é natural do Rio de Janeiro, havia se mudado recentemente para São Lourenço e estava trabalhando em uma barbearia, informou a advogada Amanda Scalisse Silva.

Segundo a advogada, ela teria conhecido o idoso em seu local de trabalho e ele teria dito que buscava uma cuidadora noturna. Como a mulher precisava de dinheiro, acabou aceitando o emprego.

“Está claro, no processo, que ela agiu em legítima defesa. Além disso, Sthéfanie é primária e possui bons antecedentes, o que demonstra que sua colocação em liberdade não representa risco para a sociedade. No momento, estamos aguardando a decisão”, informou a advogada para o jornal Metrópoles, do Rio de Janeiro.

No seu depoimento, Sthéfanie alegou legítima defesa e informou aos agentes da Polícia Civil que era vítima de violência sexual. Mas o Ministério Público de Minas Gerais denunciou Sthéfanie por homicídio qualificado. O promotor Fernando Luiz Fagundes Vieira da Silva alegou que a vítima estava debilitada, porque, além de idoso, também sofria de câncer.

A Vara Criminal do Fórum de São Lourenço informou para a imprensa que não poderá passar qualquer informação sobre o caso.