Jogo nas redes sociais teria motivado ataque em escola de Contagem

Um jogo nas redes sociais seria a motivação para o ataque à Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem. O ato seria inspirado em um jogo de videogame e conta uma série de desafios, entre eles o vandalismo. “Tem várias etapas, vários níveis, e o último seria o assassinato. Entrar na escola e assassinar alguém”, conta Angélica Andrade, de 30 anos, mãe de duas crianças, de 7 e 8 anos, que estudam na escolas. Um jogo nas redes sociais seria a motivação para o ataque à Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem. O ato seria inspirado em um jogo de videogame e conta uma série de desafios, entre eles o vandalismo. “Tem várias etapas, vários níveis, e o último seria o assassinato. Entrar na escola e assassinar alguém”, conta Angélica Andrade, de 30 anos, mãe de duas crianças, de 7 e 8 anos, que estudam na escolas.





Um dos desafios desse jogo seria realizar um ataque de vandalismo (foto: Foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Ela conta que foi aluna da escola e só tem boas lembranças do local. “Era um ambiente bom, sadio. Era o que eu queria para os meus filhos. Não sei nem o que pensar. A gente fica consternado”, relata. Familiares encontraram um perfil no Instagram com as iniciais da escola, onde são publicados vídeos do interior do colégio e partes do jogo.