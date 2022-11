Belo Horizonte terá dia de chuva e temperatura elevada nesta terça (29/11)

Em Minas Gerais, o céu será nublado a encoberto com pancadas de chuva (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press) Assim como na última semana, o dia em Belo Horizonte será, nesta terça-feira (29/11), de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas Gerais, o céu será nublado a encoberto com pancadas de chuva. Há previsão de precipitação forte nas regiões Norte, Central, Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuripe, Vale do Rio Doce. O clima instável, segundo o Inmet, permanecerá até amanhã (30/11).





No estado mineiro, a mínima registrada foi de 11,5 °C, em Monte Verde, na região Sul. A máxima prevista é de 34 °C, no Triângulo Mineiro.

Na tarde dessa segunda-feira (28/11), BH sofreu com um temporal , com queda de granizo no Bairro Belvedere, na região Centro-Sul. Ao contrário das demais, a Região do Barreiro não foi atingida, contrariando a tendência da regional neste período de chuva.





Além da região Centro-Sul, a Leste, Nordeste e Venda Nova estiveram sob chuva forte e apresentam risco geológico, com possibilidade de acidentes, como transbordo de rio, danos ao patrimônio e deslizamento de terra.